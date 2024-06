‘Seré la primera mujer presidenta’, afirma Claudia Sheinbaum; celebra triunfo y resalta diferencia por más de 30 puntos

“Quiero agradecer a millones de mexicanas y mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica elección para continuar con la Cuarta Transformación del país”, añadió la morenista.

Sheinbaum Pardo señaló que las elecciones representaron el reconocimiento del pueblo de México al proyecto de nación. “Agradezco sobre todo porque me convertiré en la primera mujer presidenta de México y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llego con nuestras heroínas, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas”, expresó.

En su mensaje a la nación agradeció la participación ciudadana, por lo que agradeció a los mexicanos el ir a las urnas y a los candidatos Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, quienes se comunicaron vía telefónica para reconocer las cifras.

Claudia Sheinbaum afirmó que su proyecto busca velar por cada uno de los mexicanos sin distinciones partidistas porque “somos demócratas y por convicción nunca haremos un gobierno autoritario y represor”.

“Respetaremos la diversidad política, social y cultural; la diversidad de género y sexual; seguiremos luchando contra cualquier tipo de discriminación”, expresó.

Añadió que se dedicará el presupuesto público para garantizar los Programas del Bienestar que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien agradeció por el mensaje que emitió en el que asegura que México vive “tiempos estelares de orgullo y transformación”.

“Téngalo por seguro que estaremos a la altura de nuestra historia y a la altura del generoso pueblo mexicano ¡Viva México, viva México, viva México!”, finalizó su discurso.