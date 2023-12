Sheinbaum y Gálvez se reunieron con Ken Salazar, embajador de EUA; plantean desarrollo comercial y modernizar frontera

Y, ante Ken Salazar, declaró ser “víctima de ataques desde la Presidencia de la República, donde no sólo apoyan las aspiraciones de Claudia Sheinbaum, sino también las del gobernador Samuel García”.

Llamó al representante diplomático a que observara lo que está pasando en el proceso electoral de nuestro país.

“Le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno, porque ahora no sólo me atacan a mí, apoyan a un tercer candidato para que me ataque, o sea hoy lo vimos claramente en la ‘Mañanera’, o sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo. Fue impresionante cómo tiene un apoyo del presidente de la República, y eso no es democrático. Yo sí le dije, pues a ver, volteen a ver lo que está pasando en México”, expresó Xóchitl.

TE PUEDE INTERESAR: Volcán ‘Marapi’: 11 muertos y 12 desaparecidos tras erupción en Indonesia

Dicha reunión se dio horas después de que el embajador participara en la Mesa Redonda Sobre el Combate al Tráfico de Armas y Mejores Prácticas, organizada por la embajada de Estados Unidos en México.

Con información de El Universal.