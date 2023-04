‘Si hay vacío, pues te contienes y no especulas”... Denise Maerker responde a Sergio Sarmiento por especular sobre salud de AMLO (Video)

Por ello, dijo que es “normal” que como medios de comunicación se llegara a especular sobre la salud de AMLO.

“Pasaron casi 24 horas hasta la mañanera del día siguiente para tener algo de información y cuando no tienes información también, como medio de información, pues especulas”.

Ante este comentario, la presentadora reaccionó en contra del periodista y dijo que ni el vacío de información justifica que se especule sobre la salud del mandatario.

“Yo no creo. Puede que ocurra pero yo no creo que sea la práctica del periodismo... De entrada me provocó un enorme alivio verlo. Efectivamente hubo este vacío de información pero también hubo eso, una especulación que a mí me parece que nada la justifica”

Asimismo, resaltó que no comparte lo que afirmó Sergio Sarmiento en Tercer Grado y aseveró que, como medios de comunicación “si hay vacío pues te contienes” y no especulas.

Cabe señalar que la relación entre AMLO y el periodista es ríspida pues según el propio presidente, Sarmiento forma parte de los medios neoliberales que están en contra de la Cuarta Transformación.

A finales de 2022, presidente Andrés Manuel López Obrador, retó al periodista Sergio Sarmiento, que si le comprueba que tiene acuerdos con el Cártel de Sinaloa, él renuncia a la Presidencia de México.

Lo anterior, luego de que el periodista criticara las giras del Mandatario federal por Badiraguato, tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.

En este sentido, López Obrador aseguró que él tiene su conciencia tranquila, tras haber saludado en una de sus giras por Badiraguato, a la mamá de “El Chapo”.

“Es extremo de Sarmiento, pero no sólo él sino otros, sostengan que si voy a Badiraguato es porque tengo un acuerdo con el Cártel de Sinaloa. Una prueba, una, con eso. “Pero si hubiese una prueba de un acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la Presidencia porque lo más importante que estimo en mi vida es mi honestidad”, indicó.