‘Sí la pendej**’... Xóchitl Gálvez reconoce plagio en trabajo de titulación y acatará resolución de la UNAM

En medio del revuelo, la candidata admitió, en su visita a la Cámara de Diputados, que efectivamente copió textos de terceros cuando elaboró su trabajo para titularse en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

“Sí la pendejeé porque debí haber puesto de dónde era” la información que cité en el informe de titulación, reconoció Xóchitl Gálvez, virtual candidata de oposición a la Presidencia de México, quien está envuelta en una polémica de presunto plagio.

TE PUEDE INTERESAR: Graue pide a Facultad de Ingeniería analizar supuesto plagio en informe para titulación de Xóchitl Gálvez

La aún senadora panista está en el ojo del huracán debido a que fue señalada de presunto plagio en su informe profesional, con el cual se tituló en la carrera de ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En declaraciones a reporteros, la virtual candidata por el Frente Amplio por México, admitió:

“La mayor parte de los temas son técnicos... son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental y pues un tema... pues sí la pendejeé porque debí haber puesto de dónde era”.

Xóchitl Gálvez indicó que la mayoría de su trabajo de titulación se basa en aspectos técnicos y manuales sobre políticas en materia ambiental y como éstos no cuentan con autores y son muy técnicos, no los consignó correctamente.

“Lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del programa de cambio climático del gobierno, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas; y hay un párrafo que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR: Se arma encontronazo entre diputados del PRI y Morena durante sesión de Paquete Económico

DISPUESTA A HACER OTRO TRABAJO PARA TITULARSE

El miércoles por la noche la panista lanzó un video en sus redes sociales en donde minimizó que haya cometido plagio, pues argumentó que no se trata de una tesis sino de un reporte de experiencia profesional.

“Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”.

Asimismo, la política dijo que no está asustada ni se “rajará”, por lo que está lista para 256 ataques más (haciendo alusión a los días que faltan para la elección presidencial).

“Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora, que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos”, recalcó.