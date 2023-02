Si Norma Piña es presidenta de la Corte es por mí: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que es gracias a él que la ministra Norma Piña está al frente de la Suprema Corte porque, afirmó, hay independencia entre poderes.

Durante la mañanera de hoy y tras la polémica por el desaire de la ministra a López Obrador durante la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917, el ejecutivo federal aseveró que antes “el Presidente (de la República) ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte).

“Es importante la separación de poderes. ¿Imaginan el cambio que significa? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta”, sostuvo el ejecutivo federal.

Esta es la segunda vez en la semana, después del tema en Querétaro, que Obrador habla sobre la independencia de poderes y de Norma Piña, considerada como una ministra no afín al gobierno de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con el Presidente, México vive un “momento extraordinario” porque hay una verdadera independencia de los Poderes de la Unión y ello “nos hace libres” para poder hablar.

“Estamos viviendo un momento extraordinario. ¿Por qué?, porque nos hace libres. Si se tienen empleados en la Corte y hay corrupción de jueces, ¿yo me tengo que quedar callado? Entonces, si somos independientes (entre los Poderes) podemos hablar, de por sí a mí no me gusta ser tapadera de nadie”, refirió López Obrador.

EL DESAIRE DE LA MINISTRA

El domingo pasado, en el Teatro de la República de Querétaro, donde se realizó la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue acusada de “romper el protocolo”.

A la llegada de López Obrador, Norma Piña no se levantó de su asiento como todos los presentes para recibir al Presidente de la República, aunque sí lo hizo cuando se pidió rendirle honores como titular del Ejecutivo.