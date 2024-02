Sindicato petrolero apoyará a Sheinbaum tras décadas de votar por el PRI

El sindicato petrolero, voto duro del priismo durante décadas, ahora va con Claudia Sheinbaum.

Luego de que el gallo de la cúpula del gremio, el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se desplumó, el líder petrolero Ricardo Aldana llamó a sus huestes a apoyar a la candidata presidencial única, aunque acotó que eso no representa un apoyo incondicional a Morena.

Aldana convocó esta semana a una Asamblea Extraordinaria del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en la sede que el gremio en la Colonia Guerrero.

Además de los funcionarios de la organización, acudieron los 36 líderes seccionales, quienes reconstruyeron para REFORMA los términos de la reunión.

”Aldana no está contento con el desprecio de la 4T desde la dirección de Pemex (de Octavio Romero) durante casi todo el sexenio, porque se mermó el Contrato Colectivo de Trabajo, no se cumplieron las condiciones de seguridad en las plazas de trabajo, el tema de salud quedó a medias y los apoyos a transporte y al deporte también se rezagaron. En realidad, Aldana no fue escuchado en el sexenio y eso le molesta”, dijo uno los asistentes a la asamblea.

Por eso, cuando Aldana llamó a votar por Sheinbaum, los dirigentes le lanzaron una rechifla.

”Pues por eso voten por ella, voten por Claudia Sheinbaum, pero no por Morena, no somos Morena”, reiteró Aldana durante la encerrona con los líderes de las 36 secciones.

”Hay que decirle a la gente que sólo por ella (Sheinbaum) porque no somos Morena”, reiteró Aldana, según las fuentes.

Incluso se aclaró que varios dirigentes seccionales mantienen alianzas con la Oposición para las Gubernaturas que se disputan en este año, como en Veracruz, donde el gremio local apoya a Pepe Yunes, de la coalición Fuerza y Corazón.

Sin dar detalles, en la Asamblea se indicó que Aldana tuvo un acercamiento con Sheinbaum y que habría logrado amarrar algunos de los pendientes que previamente pactó con Adán Augusto López, para garantizar y mejorar los recursos para jubilaciones y salarios.

El sindicato petrolero representa al menos medio millón de votos entre trabajadores activos, retirados y familiares, anticiparon las fuentes.

El gremio tiene una plantilla de 92 mil 288 petroleros, 20 mil 179 transitorios y unos 110 mil jubilados.

En la asamblea del martes pasado, los petroleros también abordaron la renovación de su dirigente nacional, proceso del cual Aldana ya se descartó.

También perfilaron la postura del sindicato con miras al 18 de marzo, Día en que se celebra de la Expropiación Petrolera, y en la que esperan ser convocados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya subió a Aldana a un estrado, en Veracruz, en el marco de la conmemoración del 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco.