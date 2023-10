Sismo de 4.8 sorprende a Chiapas durante la tarde del viernes

TE PUEDE INTERESAR: Reportan sismos de 5.1 y 4.9 en Oaxaca durante la madrugada del domingo

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que debido al sismo se mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona.

Aunque hasta el momento, no se ha reportado afectaciones tras el movimiento telúrico que sorprendió este viernes a Chiapas. Debido a que la magnitud del sismo no superó los niveles establecidos no ameritó la activación de la alerta sísmica.