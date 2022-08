De cara a las elecciones presidenciales de 2024, sólo 37 por ciento de los capitalinos votaría por su actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en caso de ser candidata por la Presidencia, de acuerdo con una encuesta de El Financiero.

En este ejercicio publicado por el diario capitalino se muestra que Sheinbaum ha tenido sus números más bajos en los últimos dos meses.

Publicidad

En julio pasado solo 32 por ciento votaría por ella por la Presidencia, mientras que en agosto fue 37 por ciento; en contraste, en mayo era 42 por ciento.

Mientras tanto, en julio, 58 por ciento no votaría por ella; 54 por ciento dijo que no la respaldaría con su sufragio en agosto. En enero, el 46 por ciento de los capitalinos afirmaba que no la respaldaría.

En esta misma encuesta, su evaluación al frente de la jefatura de Gobierno de la CDMX tuvo un empate. 49 por ciento aprobó su trabajo y el otro 49 lo desaprobó.

Publicidad

En enero de 2020, su trabajo era aprobado por el 72 por ciento de los encuestados, mientras que solo el 27 lo desaprobaba.

Sin embargo, su aprobación ha ido a la baja a partir de mayo de 2021 cuando se dio el accidente en la Línea 12 del Metro capitalino.

A LA BAJA EN OTRAS ENCUESTAS

Publicidad

En otros ejercicios similares, como el de Consulta Mitofsky, Sheinbaum ha venido a la baja en su aprobación.

Al cierre de 2021, Sheinbaum se posicionaba en el lugar 5 entre los mejores gobernadores y gobernadoras del país, sin embargo, en julio se ubicó en el sitio 16.

En los últimos meses, Sheinbaum ha realizado giras por varios estados del país. Este fin de semana se tiene contemplada su visita por Coahuila, en donde morenistas como Lizbeth Ogazón y Ariel Maldonado han mostrado su respaldo a las aspiraciones de Sheinbaum hacia el año 2024.

Publicidad