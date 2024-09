Suena la alerta Sísmica en CDMX... Usuarios reportan fallas vía SMS en el Simulacro Nacional hoy 19 de septiembre

“¿NO IBA A LLEGAR UN MENSAJE?”... USUARIOS REPORTAN FALLAS VÍA SMS

“¿No iba a llegar un mensaje?”, cientos de usuarios reportaron vía redes sociales que no recibieron alguna notificación vía SMS como lo había anunciado la Coordinación Nacional de Protección Civil y otras dependencias gubernamentales estatales en las últimas semanas.

Pese a las campañas para informar a la ciudadanía de que en este Simulacro Nacional del 19 de septiembre se integraría una nueva modalidad de alertamiento vía mensaje de texto, que tiene como objetivo alcanzar una mayor cantidad de personas, los usuarios se quejaron de que no recibieron alguna notificación.

“Pues a mí no me llegó ninguna alerta al celular por el #Simulacro2024 #Sismo”; “A mi no me llegó el SMS”; “¿No iba a llegar un mensaje?”; “Pues mi celular no sonó con la alerta sísmica como se había comentado que sucedería en el #Simulacro2024 ¿y el suyo?”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron en redes sociales.