Talibanes impiden salida de aviones de Afganistán, asegura congresista de EU

Seis aviones que prevén transportar a estadunidenses y afganos permanecen en un aeropuerto en el norte de Afganistán, donde los talibanes impiden su salida a cambio de obtener sus “demandas”, denunció este domingo un congresista republicano.

“Los talibanes los mantienen como rehenes por demandas en este momento”, declaró el congresista Michael McCaul a la cadena Fox News. “Esto realmente se está convirtiendo en una situación de rehenes en la que no permitirán que ciudadanos estadunidenses se vayan hasta que logren el pleno reconocimiento de Estados Unidos”, agregó el principal republicano en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja.

Según el legislador, los aviones han estado en el aeropuerto de la ciudad de Mazar-i-Sharif, en el norte de ese país, “durante los últimos días”. McCaul aseguró que, pese a que esos vuelos han sido autorizados por el Departamento de Estado, “los talibanes no los dejarán salir del aeropuerto”.

Indicó que en las aeronaves viajarían ciudadanos estadunidenses e intérpretes afganos que permanecen en el país después de que Estados Unidos culminó la operación de evacuación y retiro de sus tropas, el pasado 30 de agosto.

Al menos cuatro aviones fletados para evacuar a varios cientos de personas que quieren huir de Afganistán luego de que el Talibán se hiciera del poder llevan días sin poder salir del país, indicó un funcionario afgano en el aeropuerto de la ciudad norteña de Mazar-e Sharif, y surgieron versiones contradictorias acerca de por qué los vuelos no han podido despegar.

Añadió que los que desean abordar los aviones son afganos, muchos de los cuales carecen de pasaportes o visas, y por lo tanto no pueden salir del país. Dijo que se habían ido del aeropuerto en lo que se resolvía la situación.

Al respecto, el Departamento de Estado aseguró a la publicación The Hill que no disponen de “medios fiables” para confirmar la denuncia del congresista, dado que no tienen personal en tierra, activos aéreos ni control del espacio aéreo afgano o de cualquier otra parte de la región.

El vocero, que no fue identificado, apuntó que “dadas estas limitaciones” no pueden confirmar “los detalles básicos” de esos vuelos chárter, entre ellos quién los organiza, el número de ciudadanos estadounidenses y los grupos prioritarios a bordo o dónde planean aterrizar, entre otros.

No obstante, indicó que el Departamento de Estado seguiría haciendo que los talibanes cumplan “su promesa de permitir que la gente salga libremente de Afganistán”.

“Les recordamos a los talibanes que toda la comunidad internacional está centrada en si cumplen sus compromisos”, sentenció.

Horas antes, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, dijo en una entrevista a la cadena CNN que cerca de 100 estadunidenses permanecen en territorio afgano y señaló que se mantienen “en contacto” con los ciudadanos que han identificado y que esperan que en los “próximos días” las autoridades de Qatar “puedan reanudar plenamente” los vuelos desde Kabul, la capital afgana.

“Si lo hacen, obviamente vamos a ver si los estadunidenses pueden ser parte de esos vuelos”, agregó.

Además, ratificó el compromiso de Washington de ayudar a evacuar a los afganos solicitantes de los visados especiales de inmigración (SIV), reservados para traductores e intérpretes que trabajaron con Estados Unidos.