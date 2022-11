Tatiana Clouthier responde a Raquel Buenrostro: ‘no cargaré muertos por el T-MEC’

Luego que Raquel Buenrostro señaló que Tatiana Clouthier “no citaba o no le pedía toda la información a Sener” y eso generó el retraso del periodo de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá, Tatiana respondió que sus afirmaciones son “facciosas y mentirosas”.

En entrevista para W Radio, la ahora ex funcionaria federal dijo: “respeto la formación de equipos, pero no por eso permito que se levanten falsos y que me quieran cargar muertos que no me corresponden”.

TE PUEDE INTERESAR: Pasajera reclama a AMLO en avión estar ‘destruyendo al país’

Y es que durante su comparencia ante el Senado, Raquel Buenrostro dijo que su antecesora no brindaba información completa a los equipos negociadores de EUA y Canadá porque no se apoyaba con el equipo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle.