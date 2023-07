‘Tengo mayor experiencia que Xóchitl’, asegura Beatriz Paredes al registrarse en oposición

Beatriz Paredes afirmó tener más experiencia que Xóchitl Gálvez para gobernar el país, y además, que la panista le copia en la forma de vestir; comentarios durante su registro como aspirante a candidata presidencial de la alianza “Frente Amplio Por México”, siendo de las últimas en presentar su registro.

La aspirante negó estar desanimada por la irrupción de la senadora Gálvez en el proceso de la oposición, aunque reconoció estar sorprendida.

TE PUEDE INTERESAR: Descubrió AMLO a su propio antídoto, Xóchitl Gálvez, ahora lo desafía: Riva Palacio

“Me encanta que Xóchitl se vista como yo, me encanta, porque le estamos dando una gran promoción a la vestimenta que surge de las mujeres artesanas. Me encanta que Xóchitl tenga orígenes indígenas, como yo, entonces creo que no tiene por qué desanimarme (su registro), son biografías distintas, yo tengo mayor experiencia;

“Me gustaba mucho como candidata en la Ciudad de México. Ella tomó una decisión, me sorprendió, creo que sorprendió a muchos, pero este es un proceso que apenas empieza”, expresó Paredes.

Sin embargo, para Paredes, la panista es quien la tiene que rebasar en las preferencias y ‘no al revés’. Pese a que tanto Beatriz como Xóchitl son las únicas mujeres que hasta el momento se han registrado en el proceso, tras las declinaciones de las senadoras Lilly Téllez y Claudia Ruiz Massieu.

“Yo voy arriba en las encuestas, ella misma lo reconoció en un programa. Yo no tengo que rebasar a nadie;

“Estoy lista, estoy preparada, tengo la fuera, tengo la madurez, tengo la energía, y perdónenme, soy lo suficientemente seria como para no creer que la política mexicana es un vodevil, es una broma, yo tomo en serio mi país y quiero a los mexicanos, confío en ustedes, confíen en mi”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Van seis fuera... ¿Quiénes quedarían en la contienda del Frente Amplio por México?

La priista remarcó que hay que gobernar con seriedad al país y que lo más fácil en México es incitar a la violencia y al odio entre los mexicanos.

“Lo verdaderamente complejo es saber cómo gestionar la tensión permanentemente que viven los diversos segmentos de nuestra población y lograr que caminemos hacia adelante, lograr que estas contradicciones se resuelvan de manera dialéctica, para empujar el destino nacional hacia la grandeza que merecemos”, destacó

Beatriz Paredes acudirá el día viernes 7 de julio a las instalaciones del PRI, PAN y PRD para notificar a las dirigencias nacionales su interés por coordinador del Frente Amplio por México.

(Con información de Reforma)