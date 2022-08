PADRES DE ABIGAIL SEÑALAN FEMINICIDIO, RESPONSABILIZAN A POLICÍA DE SALINA CRUZ

“Abigail no se suicidó, los policías municipales de Salina Cruz, Oaxaca la mataron, es un feminicidio”, denunciaron familiares de Abigail Hay Urrutia, de 30 años, durante una manifestación que se realizó este domingo 21 de agosto .

Madre de dos hijos que quedaron en la orfandad, la joven Abigail fue detenida y encarcelada el pasado viernes por la tarde por supuestas faltas administrativas, que según el reporte policial consistieron en agresión a su pareja. Su cuerpo fue hallado sin vida ese mismo viernes por la noche.

A través de su cuenta de Facebook, su padre, José Luis Hay, denunció que a su hija la mataron los policías municipales de Salina Cruz, Oaxaca.

“Yo, José Luis Hay Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mi me hicieron creer que se ahorcó con sus calzones, pero no le creí. Por un momento entre en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”, expresó.