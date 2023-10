Tesla no vendrá a Nuevo León: el riesgo que plantea la biografía de Elon Musk

CDMX.- La empresa Tesla del magnate Elon Musk no construiría su planta en México, no por ahora, plantea el columnista Homero Niño de Rivera en un artículo que compartió para El Heraldo de México, en el que asegura que esto no tiene que ver con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El analista argumenta que esta posibilidad puede verse en las páginas de la biografía del empresario, escrita por Walter Isaacson y que salió a la venta el pasado 12 de septiembre.

Niño de Rivera explica que el autor del libro estuvo “pegado” al personaje durante dos años para poder realizar el material, estando presente en sus viajes, reuniones y sus fábricas.

Isaacson resalta en las páginas una “intensidad maniaca” y propensa al drama que tiene el empresario, además de una “aversión a la satisfacción” y “tolerancia al riesgo alta en extremo”.

El escritor recapitula que en momentos complicados Elon Musk tenía “bajones enormes que lo llevaban casi a la catatonia y a la parálisis depresiva. Y después, como si estuviera accionado por un interruptor, se animaba de pronto”.

En este contexto el articulista plantea que si Elon Musk hace un anuncio, como el de la instalación de su gigafábrica en Nuevo León, no debe considerarse que será una realidad.

“Esto ha ocurrido en distintas ocasiones a lo largo de su vida. Hay numerosos ejemplos”, expone Homero Niño de Rivera.

“Musk decidió en un principio que Tesla levantaría una nueva fábrica en el norte de México, a unos 640 kilómetros al sur de Austin...”, señala el libro.

“Se dio cuenta de que tendría problemas para lograr que sus mejores ingenieros se trasladaran a la nueva fábrica. En mayo del 2023 decidió cambiar la ubicación de construcción inicial de los autos de próxima generación a Austin”, precisa la página 569 del material biográfico.

Homero Niño de Rivera concluye su columna asegurando que Tesla no vendrá a México “cuando menos en los siguientes años. Quizás después, pero es difícil saberlo, y seguramente ni Musk lo sabe”.

Asimismo, las páginas adelantan que el Tesla Model 2, el próximo coche eléctrico económico de la compañía, se construirá primero en Austin, Texas, antes que en México.

“El equipo de ingenieros de Tesla tendría que estar en la fábrica para que el producto sea exitoso”, mencionó Musk a Isaacson.

“Pero nunca lograremos que todos se muden a México”, añadió, por lo cual se asume que las unidades de la empresa comenzarían a armarse primero en Estados Unidos, antes de que llegue la producción a México.