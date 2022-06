Tiroteo en universidad de Nueva Orleans, EU deja una mujer muerta; celebraban graduación

La tarde de este martes, luego de que una discusión terminara enfrentamiento a tiros en el estacionamiento de la Universidad de Xavier en Nueva Orleans, Estados Unidos; tras la ceremonia de graduación de la secundaria Morris Jeff, dejó el saldo de una mujer de avanzada edad muerta y dos hombres fueron heridos.

La identidad de la mujer no ha sido revelada y la policía no ha podido confirmar que sea abuela de algún graduado. Se informó que los dos hombres recibieron impactos de arma en la pierna y hombro, heridas que no ponen en riesgo su vida.

El incidente ocurrió cerca de las 11: 45 de la mañana, cuando al concluir la ceremonia de la Escuela Comunitaria Morris Jeff se oyeron los disturbios y disparos.

Al menos tres personas fueron detenidas para ser interrogadas; testigos y elementos describieron el incidente como “un acto de violencia sin sentido” al comenzar una discusión entre dos mujeres.

La discusión en el estacionamiento se intensificó, hasta el punto de sacar las armas y dispararon. Se cree que una de las afectadas era una transeúnte inocente.