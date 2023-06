‘Todo les gusta copiar’ porque carecen de propuestas y proyectos, dice Sheinbaum sobre oposición

Tecámac, Méx. Luego que la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) definió que su proceso de selección de candidatura presidencial se hará con encuestas, como lo hace Morena, Claudia Sheinbaum, aspirante en el proceso interno de Morena para definir la Coordinación de los comités de defensa de la transformación, sostuvo que en la oposición “todo les gusta copiar”, pero dijo que la diferencia es que ellos “no tiene ideas ni proyecto” y es el “odio lo que los junta”.

Al cierre de un acto en Tecámac, y consultada sobre el método que perfila la oposición rumbo a 2024, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México expuso que “está bien que empiecen ya su proceso, el tema es que no tienen proyecto. Por cierto, reconocieron la encuesta como una forma importante, pero el asunto es el proyecto, allá no hay proyecto propio”.

La aspirante morenista insistió: “Todo les gustan copiar, ya hasta Fox dice que él inventó las pensiones para adulto mayor”, y subrayó que en los partidos de oposición “no tienen ideas, no tienen proyecto, entonces, qué bueno de todas maneras que vaya avanzando porque es importante que se vea que aquí hay proyecto, aquí hay continuidad de la cuarta transformación, hay sello propio, y allá, pues en realidad no tienen proyecto, es la verdad puro odio lo que los junta”.