Todos son iguales... Mujer que se casó con muñeco de trapo asegura que su esposo le fue infiel; lo vieron en un hotel con otra

La brasileña de 39 años que tiene al Internet con la boca abierta por su ‘matrimonio’ con Marcelo, un muñeco de trapo, ha salido a exponer el engaño del padre de sus ‘hijos’, también de trapo.

El año pasado también se hizo viral, la brasileña hizo una fiesta para revelar que tendría a su “segundo hijo”, “Marcelo está muy, muy feliz porque quería una niña. Ya tiene a Marcelinho, que es nuestro niño, así que ahora una niña le ha dejado muy satisfecho”, mencionó en ese momento. Moraes, también organizó una boda para 250 personas cuando se casó con Marcelo y tuvieron a Marcelinho el 21 de mayo de 2022.

TE PUEDE INTERESAR: Pequeña pierde su ‘bebé‘ favorito en Saltillo; madre pide ayuda para localizarlo

¿CÓMO DESCUBRIÓ QUE SU “ESPOSO DE TRAPO” LE FUE INFIEL?

Fue en una entrevista con el presentador Frank Blanco que comentó que recientemente fue engañada. Contó que una amiga suya vio a Marcelo entrar a un hotel con otra mujer, incluso, en el programa, se mostraron imágenes en las que se ve a Rocha destrozada, mientras lloraba en el hombro de “Marcelo”.

“Esa noche Marcelo durmió en el sofá de su vivienda”, contó. Sin embargo, la historia se complicó más cuando ella confesó que ella también ha sido infiel y parece que habría comenzado una relación con él, quien ha sido apodado “Churri”. No está claro qué pasará con esta inusual “pareja”.

¿QUIÉN ES MEIRIVONE ROCHA MORAES Y POR QUÉ SE CASÓ CON UN MUÑECO DE TRAPO?

Meirivone Rocha Moraes contó que vive una situación económica difícil, que es trabajadora de limpieza y que su sueño es poder tener una casa propia; sin embargo, sus ingresos no son los suficientes para comprar una por lo que pide apoyo de la gente.

En medio de su lucha, la mujer se hizo viral por tener una relación con un muñeco de trapo, con quien tiene tres ‘hijos’ y tuvo una boda frente a decenas de invitados.

TE PUEDE INTERESAR: Peinado y sin esposas, reaparece el ‘Chucky’ viral de Monclova junto a su dueño; buscan ‘limpiar su nombre’

A través de redes sociales documenta su ‘matrimonio’ y vida en familia como si se trataran de capítulos de una serie en los que se hablan de infidelidad, problemas de pareja, con los hijos, y hasta del intento de secuestro de uno de sus tres ‘hijos’.

Ante el desconcierto que puede causar su historia, Meirivone Rocha Moraes se ha detenido a responder a quienes la critican.

“Este es un matrimonio diferente, sé que es algo difícil de entender, pero me he involucrado mucho en esto y siento mucho amor. Marcelo es el esposo ideal y fiel que siempre he querido tener”, dijo en redes.