Tomás Zerón ofreció 4 millones de pesos a ‘El Cepillo’ tras la “verdad histórica” de Ayotzinapa: Anabel Hernández

Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El cepillo’, dijo en entrevista con la periodista Anabel Hernández que Tomás Zerón de Lucio lo visitó en la cárcel del Altiplano para intentar sobornarlo.

En su relato, el entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo visitó en ese Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en dos ocasiones: el 18 y 26 de febrero de 2015 para ofrecerle 4 millones para inculpar a ‘El Gil’, Abarca y a los Casarrubias.

“Me fue a ver Tomás Zerón de Lucio, me fue a ver y me propuso un trato, me dijo que me daba 4 millones de pesos con tal de que yo señalara a gente que yo ni conocía. Me dijo al Abarca (José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala), a don Mario, como le dicen Mario Casarrubias, a Sidronio (Casarrubias Salgado) y a Gildardo (López Astudillo)”, señaló Felipe Rodríguez Salgado en una entrevista inédita con Anabel Hernández, realizada en enero de 2019.

‘El Cepillo’ rechazó la oferta, pero Zerón le dijo que lo pensara ya que lo ayudaría en el proceso.

“Yo le dije que no, y me dijo que lo pensara, que no sé qué tanto, y que me iba a ayudar con mi proceso, que me iba a poner abogados... yo le dije que no”, le habría dicho Zerón el 18 de febrero, de acuerdo con la entrevista presentada por Milenio.

Enseguida recibió diversas amenazas de muerte por parte de Zerón al no aceptar los cuatro millones de pesos, y luego de que Salgado lo encaró por las amenazas, y por la tortura de la que fue víctima.

“La verdad tenía coraje, todavía me sentía mal, me dolían mis piernas, mis costillas, mi espalda, estaba muy golpeado todavía”, dijo, al ser cuestionado sobre por qué no aceptó el dinero, y añadió que, además, él no conocía a ninguno de los personajes que buscaban inculpar.