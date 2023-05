‘Tu pusiste al Pirata de Culiacán para salvar tu pellejo’... Fofo Márquez acusa a HotSpanish de estar involucrado en el asesinato del influencer (video)

Fue a través de sus redes sociales, Fofo Márquez compartió una serie de videos en donde aseguró que HotSpanish estuvo el día en que asesinaron al Pirata de Culiacán y especuló que aparentemente el ataque habría sido originalmente para el influencer, pero que este habría manipulado la situación para que la otra persona fuera quien recibiera los disparos.

“¿Ya le contaste a la gente que tu pusiste al pirata de Culiacán para salvar tu pellejo?¿No verdad? pero yo me las sé todas, me las sé completas. Sino también niégamelo, miénteme, porque no sales de tu casa. Solo vas a Plaza Patria y sales todo paniqueado. Yo te sé muchas cosas, te metiste con fuego papá”, publicó Fofo Márquez en TikTok.

Fofo llamó mentiroso a Roberto González destacó que todas las declaraciones que diera HotSpanish serían algo bueno para su reputación.

“Lo bueno es que cada cosa que dices, punto para mí, papá. La gente se está dando cuenta que eres bien mentiroso, entonces sigue mintiendo, no hay pedo”.

En TikTok comenzó a circular un video en donde HotSpanish dio su versión de los hechos y, aunque confirmó que estuvo el día en que asesinaron Al pirata, aseguró que él no tenía nada que ver.

Asimismo, exhibió una llamada que tuvo con Fofo en donde los dos discutían sobre el tema. Ante esto, se escuchó en la grabación el momento e que Márquez señaló que supuestamente el influencer sabía que estaba en peligro desde antes y, por ello prefería quedarse el mayor tiempo en su hogar.

“Llevabas cuatro años sin salir de tu casa, no soy culero. Te salvaste a ti”, comentó.

Hotspanish y el asesinato de ‘El Pirata de Culiacán’

En 2017 fue la primera vez que el nombre de Roberto González Hotspanish apareció en problemas legales.