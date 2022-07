Un secreto de Yrma Lydya fue revelado por Dulce... ‘caras vemos y corazones no sabemos’

“Lo conocí (a Jesús Hernández), pero ella me dijo que no era su esposa, que no estaban casados, que él la presentaba de esa manera porque era una forma de protegerla de los depredadores”

La intérprete de “Tu muñeca” añadió que nunca le preguntó a Yrma si era feliz con el abogado porque no tenía certeza de la relación que tenían. Señaló también que Jesús “N” le llegó a decir que deseaba apoyarla en su carrera.

“Nunca le pregunté si estaba contenta o no, son temas que no debe uno andar preguntando, pero sí ella andaba con él, me imagino que sí lo estaba. Lo que sí note de este señor es que se veía muy enamorado de ella. Incluso, él me dijo, ‘quiero ayudarla a que haga una carrera bonita, quiero que logre sus sueños y quiero ayudarla en todo’, pero caras vemos y corazones no sabemos”, expresó la cantante.

Las dos se vieron 10 días antes del asesinato, en esa ocasión, la joven le había pedido que le enseñara unas canciones.

La declaración de Dulce coincide con lo que comentó Hugo Mejuto, productor de GranDiosas, quien expresó en el programa “De Primera Mano” que no le costaba que Yrma estuviera casada, pero ellos sí se presentaban como un matrimonio.

Por el asesinado de Yrma Lydya hay dos detenidos hasta el momento. Jesús Hernández y Benjamín “N”, el chofer, quien habría ayudado al abogado en su intento de fuga después de los disparos.