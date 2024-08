Uziel Muñoz denuncia que gobierno de Chihuahua le debe su beca

El atleta originario de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Uziel Muñoz, quien compitió en la prueba de lanzamiento de bala en los juegos olímpicos de París 2024, denunció que el Instituto Chihuahuense del Deporte (IChD) le adeuda dos años de beca, en respuesta a una felicitación que recibió de la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván.

“Lamentablemente, no puedo representar a Chihuahua por cuestiones personales me tuve que cambiar de estado, representó a Nuevo León fue el estado que me acogió, me abrió las puertas para llegar a los juegos olímpicos, soy oriundo de Nuevo Casas Grandes, agradezco a toda mi gente de Chihuahua, pero al Instituto Chihuahuense del Deporte tiene una deuda conmigo de dos años de becas y apoyos que no tuvimos”, dio a conocer el atleta en sus redes sociales, después de que la mandataria estatal lo felicitó a través de Facebook.

“Uziel Muñoz, todo Chihuahua te aplaude, ¡Eres un orgullo! Tu desempeño en la final fue increíble. A pesar de la lluvia, lo cual traía dificultades para ejecutar el lanzamiento, tú le hiciste frente y lo diste todo”, escribió la gobernadora.