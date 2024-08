“Fue pensar que era el último día después de 20 años que he dedicado todo a los clavados, que mi vida ha girado en torno a estos momentos: los Juegos Olímpicos me han levantado cuatro años seguidos motivándome cada día. Aquí es donde quiero estar y aquí es donde quiero representar y me quiero subir a esa plataforma. Y lo logré en cuatro ciclos olímpicos” .

Alejandra se va del deporte con “las manos llenas”, no solo de experiencias, sino de lecciones de vida. “Por supuesto que siempre pensamos en los metales y nos esforzamos por eso, para llevarnos las manos llenas, pero yo ahora, aunque no es material, me voy con las manos llenas. Me voy con muchísimo cariño, apoyo, con mucha resiliencia. Superamos muchísimo este ciclo, salimos adelante, vivimos adversidades, no tiré la toalla. Todo un equipo estuvo conmigo respaldándome, independientemente de las dificultades que vivimos. Y eso me emociona y me da mucho orgullo”.

