Vinculan a pareja que agredió a maestra de kínder en Cuautitlán Izcalli; menor sería entregado a sus abuelos

A la espera de una resolución, el pequeño se encuentra resguardado en el DIF de Toluca. Mientras, el abogado familiar indicó que no habrá problemas para avanzar con los trámites solicitados por el DIF .

“En teoría solamente es amplificar unos estudios, ya se hicieron, los vamos a hacer otra vez, sólo, como les comentaba ayer, esperemos que no haya DIF de primera y de segunda, nosotros ya estábamos aptos , pero le digo, mucho fue porque las autoridades creían que yo tenía problemas con la justicia y obviamente protegieron al menor”, dio a conocer el adulto mayor.

El abuelo del infante, Alberto Martínez , aseveró ante medios que ya entregó los papeles solicitados, donde se acredita que no cuenta con antecedentes penales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘¡Ella es la mala!’... niño que presuntamente fue golpeado por maestra celebra agresión; ni siquiera estaba a su cargo (Video)

“Aclarar esa situación de que el señor está aquí, esta es una constancia donde el señor no tiene ningún antecedente penal, no sé con qué intención lo están haciendo y obviamente por el tema de la entrega, se enseña el documento en el cual no hay ningún antecedente penal”, afirmó el litigante.