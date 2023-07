‘¡Ella es la mala!’... niño que presuntamente fue golpeado por maestra celebra agresión; ni siquiera estaba a su cargo (Video)

En las impactantes imágenes, se puede observar cómo el hombre forcejea con la puerta principal para permitir el ingreso de su esposa, quien se abalanza sobre la profesora con una cachetada. La maestra, visiblemente sorprendida, es sujetada del cabello y arrastrada por todo el patio en medio de golpes y amenazas.

NIÑO ACUSA A SU MAESTRA Y SE BURLA ENTRE GOLPES

En medio del caos, el hijo de la pareja se une a la agresión, afirmando que la profesora es “la mala” y riéndose mientras su madre ataca a la docente.

La escena se prolonga durante varios minutos, y a pesar de que en algún momento salen de cuadro de la cámara, se escuchan los gritos de auxilio de la educadora, quien no recibe ayuda inmediata.

Usuarios de redes sociales condenaron este hecho y cuestionaron el tipo de educación que el menor recibe en casa, incluso hubo quienes revelaron las identidades de los padres para que sean denunciados.

NIÑOS ATESTIGUAN LA GOLPIZA

“La señora se fue con su niño y yo regresé al salón porque había niños presentes, niños que fueron testigos de todo. Fue entonces cuando el padre me dijo que sabía dónde vivo y que no sabía con quién me estaba metiendo”, relató la profesora.

“La señora me decía que qué le había hecho a su hijo y yo le dije que nunca le hice nada”, aseguró la maestra que ni siquiera tiene a su cargo al pequeño.

Tanto la docente agredida como la cocinera del colegio acudieron a presentar una denuncia ante las autoridades, donde explicaron que los padres acudieron al colegio alegando que su hijo presentaba una marca en el brazo que no era un simple moretón, aunque la profesora aseguró no haber causado ningún daño al menor.

La integridad física y emocional de los maestros y personal educativo debe ser salvaguardada, y es fundamental que se garantice un entorno seguro y respetuoso para todos los alumnos y profesores en las instituciones educativas del país.