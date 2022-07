Vinculan a proceso a Víctor Garcés, directivo del Cruz Azul, por delincuencia organizada y lavado de dinero

Este asunto es el mismo por el cual se ordenó aprehender al ex presidente de la cooperativa, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas ; el ex director financiero, Mario Sánchez; el ex director jurídico Eduardo Borrell, y además del abogado externo Ángel Junquera.

Garcés trabajó en la cooperativa durante la gestión de Guillermo Billy Álvarez, quien también se encuentra prófugo de la justicia tras su salida del equipo en agosto de 2020. Cabe destacar que Álvarez tiene una investigación en su contra por parte de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) por su presunta participación en el lavado de dinero y la realización de operaciones ilícitas en la administración del equipo cementero.

El pasado mes de mayo, Billy Álvarez reapareció públicamente a través de un par de videos difundidos en redes sociales. En el primer material, con fecha del 12 de mayo, el ex socio cooperativista aseguró que se encuentra afectado por la situación que vive Cruz Azul hoy día.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca, ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas, en virtud de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y, sobre todo, que conozcan la versión de los hechos”, declaró el mayor de los hermanos Álvarez Cuevas.

De manera posterior, el 20 de mayo circuló un nuevo video en el que el ex directivo de la cooperativa aseguró tácitamente que no se enriqueció de manera ilegal.

“Yo no tengo el dinero que se menciona, sólo tengo el dinero de mi trabajo y retribuciones por parte de la Cooperativa Cruz Azul”, manifestó.