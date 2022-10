Habitantes de Tulancingo, Hidalgo, demandaron dos momentos que se vivieron esta semana de maltrato animal que se vivieron en dicha comunidad.

En el primero se trató de un perro que fue colgado por un hombre frente a sus vecinos y el segundo el de un hombre que atacó a un canino con un machete.

La primera situación fue reprochada por los pobladores quienes pidieron ayuda a elementos de seguridad del dicha entidad, pero, de acuerdo con los testimonios, las autoridades se negaron a asistir a rescatar al perrito que terminó colgado con lazo en el cuello, pues argumentaron que como se trataba de animales y no personas, no podían hacerse cargo”.

En el segundo caso, quedó registrado en video el momento en que un sujeto sin camisa es parte de una pelea entre dos perros pero la detiene atacando a uno de ellos con un machete.

El canino luce espantado y aún con vida mientras el hombre empieza a darle varios golpes con el arma blanca hasta quitarle la vida.

Distintos colectivos de activistas en contra de la violencia animal se han pronunciado contra estos actos de violencia en los que, aseguran, siempre impera la impunidad, por lo que exigieron a las autoridades del estado que se hicieran cargo.

Al respecto, la presidencia municipal del municipio Tulancingo de Bravo, lanzó un comunicado en el que el Lic. Félix Chávez San Juan, director de Medio Ambiente informó que “continúan investigaciones y siguen recopilando información en torno a un caso de maltrato canino el cual fue captado en video y difundido a través de plataformas digitales”.

”Se han efectuado recorridos en puntos referidos como lugar del incidente, pero hasta el momento no se tiene información resolvente para la aclaración de los hechos, ni tampoco ha sido identificado al responsable para la aplicación del Reglamento de protección, Posesión y Control de Animales de Compañía”, expresa el documento.

No obstante, también se menciona que probablemente los hechos no hayan ocurrido en el municipio, cosa que molestó a los colectivos pues exigieron que eso no sea un impedimento para que se busque justicia de los perritos maltratados.

Decenas de cibernautas han pedido también que las sanciones contra el maltrato animal sean más fuertes, pues aseguran que quien daña así a un animal, próximamente lo hará con una persona.