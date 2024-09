Violencia en Sinaloa, posiblemente vinculada a detención de ‘El Mayo’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó los enfrentamientos ocurridos en Culiacán a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador llamó a que se mantenga la paz en Sinaloa y aseguró que el propio Zambada manifestó en una carta que la violencia no era conveniente.

“¿Presidente, lo de Culiacán está vinculado con el tema del ‘Mayo’ Zambada?”, se le preguntó. “Sí, es muy posible que esté vinculado a eso, pero pues hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia, o algo por el estilo”, contestó.

“Entonces no queremos violencia, nadie quiere violencia, el pueblo de Sinaloa, el pueblo de México no merece la violencia, en el mundo hay que desterrar la violencia, hay que afiliarse, inscribirse, participar en el partido de la fraternidad universal, en el partido de la paz, de la no violencia”, dijo.

López Obrador agregó que las agresiones ocurridas durante la madrugada y mañana del lunes en Culiacán, fueron por enfrentamientos y lamentó la muerte de un militar que estaba en apoyo a las tareas de seguridad para evitar los conflictos.

“Se enfrentaron, lamentablemente hirieron a dos militares, que van a ayudar para evitar el enfrentamiento y proteger a inocentes, lamentablemente falleció un sargento.

“Fallece en el cumplimiento de su deber, hay un herido, se detuvieron a personas de la delincuencia, a uno en especial, y mucho armamento”, dijo.

El Presidente envió un mensaje de calma a los habitantes de Sinaloa y de la capital Culiacán, tras asegurar que hay agentes para mantener el orden y la paz.

“Decirle a los ciudadanos de Sinaloa y de Culiacán que se está pendiente y se está actuando y hay elementos suficientes para mantener la paz”, dijo, “Las cosas se están tranquilizando, no es ir a reprimir, es garantizar la protección de la gente, de los ciudadanos y también a evitar que se enfrenten las bandas”, abundó.

En Culiacán y otros puntos de Sinaloa se recrudecieron los conflictos entre la delincuencia organizada a raíz de la detención del “Mayo” Zambada, ocurrida el pasado 25 de julio.

El lunes se dieron al menos siete enfrentamientos, que dejaron un saldo de un sicario abatido, un hombre ejecutado, un militar asesinado y otro herido.

Reportes extraoficiales y videos difundidos por grupos criminales describieron que la violencia inició por la disputa en la zona entre Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo”, en contra de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.