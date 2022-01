$!Viral: Niño aplica uñas de acrílico para ayudar en operación de su hermanito

Gabriel , originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas , anuncia en su cuenta de Facebook que realiza ese “ trabajo ” para ayudar a su mamá con los gastos de la operación que requiere su hermano, aunque no se especifica que padecimiento tiene el bebé .

Gabriel Aarón Quimbar escribe en su cuenta de Facebook : “Hola, estaré aplicando uñas todo el tiempo aunque sea noche porque quiero para ayudar a mi hermano en sus operaciones. No tengo dinero, pero quiero apoyar a mamá... puse diseños que yo puedo hacer, aún me falta pero las hare lo más bonitas que pueda. $150 por cualquier aplicación ¡Gracias!”.

“Me han mandado msj pero yo sí aplico, nadie me obliga, a mí me gustan las uñas y quiero ser instructor un día”, dijo el pequeño Gabriel en una de sus publicaciones, que alcanzan ya miles de likes.