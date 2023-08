Viuda de Fernando Villavicencio acusó de negligencia a AMLO por permitir expansión de cárteles mexicanos

Verónica Sarauz, viuda de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador asesinado el 9 de agosto, acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de negligencia política al permitir el fortalecimiento de los cárteles mexicanos que se han expandido sus operaciones hacia Sudamérica.

En entrevista para la revista Proceso, Verónica Sarauz señaló que el gobierno está para combatir a los grupos criminales y no “para hacerse de la vista gorda o exportarlos a otros países” pues aseguró que su esposo puso como ejemplo una vez el caso de López Obrador cuando saludo a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán e indicó que ese era un modelo de narcopolítica que estaba a punto de vivir Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR: Familia de Fernando Villavicencio demanda al Gobierno de Ecuador tras ataque al candidato

“O sea, hay negligencia política de todos los Estados porque no han sabido hacer su trabajo, no, no han cumplido, no han querido, sólo se echan la pelotita entre un Estado y otro”, dijo a la revista.

Asimismo, aseguró que los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación debían ser investigados por el asesinato de su esposo, ya que ellos tienen una alianza con los grupos criminales que tiene presencia en Ecuador y que fueron los que amenazaron de muerte a Fernando Villavicencio.

De igual forma, señaló que López Obrador no puede negar que hay pruebas sobre que los cárteles mexicanos mataron a su esposo.

“Yo le puedo decir al presidente López Obrador que no creo que a nadie se le pueda ocurrir dejar una tarjeta diciendo ‘fuimos nosotros y aquí estamos para hacernos valer’. O sea, Fernando se enfrentaba con grupos delincuenciales demasiado grandes y demasiado violentos. Entonces, la consecuencia de este enfrentamiento le costó su vida”, dijo.

Y agregó: “Con qué calidad moral (López Obrador) puede decir ‘no hay pruebas’, porque mi esposo está asesinado y porque la negligencia que él ha tenido en su país ha hecho que no se pueda garantizar la seguridad ni de los mexicanos, y ha hecho que estos cárteles busquen expandirse en otros territorios”.

El 10 de agosto, López Obrador, afirmó que “no hay elementos” que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuviera detrás del asesinato de Villavicencio.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Obrador, encare su problema con las mafias’; Villavicencio exigió a AMLO combatir el narco antes de ser asesinado

“No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis, y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie”, dijo el mandatario.

Fernando Villavicencio, días antes de ser asesinado denunció que recibió amenazas de muerte de presuntos integrantes de “Los Choneros”, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa.

El equipo de Villavicencio relató que las amenazas de muerte comenzaron a llegar una semana antes de su muerte por parte de personas que se identificaban como miembros de la banda “Los Choneros”.

Y de acuerdo con información de la Policía Nacional del Ecuador, el grupo de “Los Choneros” está vinculado con el Cártel de Sinaloa.

Con información de medios