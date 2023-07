Xóchitl Gálvez afirma que le gustaría que Claudia Sheinbaum sea su rival

Luego que la aspirante a candidata presidencia de Morena para 2024, Claudia Sheinbaum, rechazara entrar en un debate con Xóchitl Gálvez; expresando que “yo no quiero entrar en un debate con Xóchitl. Yo creo que el tema es el debate del proyecto de nación que representamos. Allá se representa un proyecto de nación que quiere volver al pasado”, esto al reunirse con pescadores de Tampico, Tamaulipas.

Sin embargo, Gálvez Ruíz, aspirante a candidata presidencial del Frente Amplio Por México, respondió a Sheinbaum, de quien dijo que espera sea su eventual rival en la contienda por la silla presidencial.

Aunque, sostuvo que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México es una mujer a quien respeta y de quien “nunca voy a hablar mal de la Doctora”, subrayó desde San Luis Potosí.

TE PUEDE INTERESAR: Confiesa Claudia Sheinbaum que no quiere confrontarse con Xóchitl Gálvez

“Si me preguntan si me gustaría enfrentarme a otra mujer, pues para mi estaría bien, me gusta, estaría muy interesante. Las dos fuimos jefas delegacionales en algún momento, nos conocemos, nos respetamos, yo a la Doctora la reconozco y la respeto mucho, no voy a hablar nunca mal de ella”, afirmó Xóchitl Gálvez.

Expresando que quiere dejar un mensaje que quiere hacer llegar a todas las mujeres de que “sí se puede” y nunca permitir que les digan que no; así como señaló que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se está comportando de forma marchista con Gálvez Ruiz, a su vez exigiendo respeto.

“Las agresiones que él hace contra mí son machistas. Lo digo porque en el momento en que un hombre no reconoce que una mujer tiene la capacidad por sí misma para llegar hasta donde está y pensar que alguien o alguienes tuvieron que impulsarla, pero no hay ningún personaje de la oligarquía que me haya ayudado, al contrario la oligarquía apoya a las corcholatas... son los que luego van a desayunar y comer tamales de chipilin a Palacio Nacional”, lanzó.

(Con información de El Universal)