Dejaron de existir los partidos de oposición, afirma AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador considera que el país está viviendo un fenómeno nuevo en su vida política en el que los partidos de oposición ya no son considerados como un contrapeso.

El mandatario federal afirmó en su conferencia matutina que estas fuerzas políticas ya no son determinantes y fueron absorbidas por el “supremo poder conservador”.

“Estamos asistiendo a un fenómeno nuevo porque ya no son determinantes o no influyen en la vida política aunque parezca paradójico, contradictorio, los partidos políticos, me refiero a los partidos políticos de oposición. Yo creo que ya dejaron de existir. Hay un agrupamiento que los absorbió, que yo he llamado Supremo Poder Conservador”.

“Se están deshaciendo los partidos de oposición”, dijo López Obrador sobre la división por la que está pasando el Partido Revolucionario Institucional, que en las últimas semanas ha tenido numerosas bajas.