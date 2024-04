Xóchitl Gálvez pide no ser criticada por su aspecto: ‘Necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física’

“En los últimos meses me han dicho de todo: Que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta? ¿O importa tu corazón?”, expresó la candidata.

XÓCHITL GÁLVEZ BUSCA UN MÉXICO DONDE NO HAYA DIFERENCIAS NI ODIO

Gálvez Ruiz hizo hincapié en que lo más relevante es el contenido del corazón y la verdadera intención de servir a la sociedad. “Para mí lo más importante es el corazón y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirles, es por cambiar esta historia, es porque construyamos esta historia donde quepamos todos”, destacó.

La aspirante presidencial rechazó la idea de buscar el cargo por motivos egoístas o de poder, aludiendo a su profunda preocupación por la falta de oportunidades y la pobreza que afecta a tantos mexicanos. “Realmente quiero ser presidenta porque quiero cambiar eso, esa falta de oportunidades, esa pobreza que cala hasta los huesos”, enfatizó.

Xóchitl Gálvez llamó a la unidad y al trabajo conjunto de todos los ciudadanos para construir un México próspero y equitativo. “Quiero que lo cambiemos juntos, que lo cambiemos en unidad, trabajando de la mano, sin odio, sin división. No se trata de dos Méxicos, se trata de un solo México”, resaltó en su mensaje.

Finalmente, la candidata opositora expresó su confianza en que el cambio necesario en el país se logrará y solicitó a los mexicanos que confíen en ella, basando su juicio en sus valores y su verdadero compromiso con el bienestar de la nación. “Sé que lo vamos a lograr, pero necesito que te la creas, necesito que me creas, necesito que me conozcas y no me juzgues por mi apariencia física, no me juzgues por lo que dicen de mí, júzgame por lo que soy y por lo que valgo”, concluyó Xóchitl Gálvez en su inspirador mensaje.