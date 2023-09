Xóchitl Gálvez también tiene su ‘casa roja’ con valor de 75 millones de pesos... ventilan supuesta red de corrupción en la compra (video)

En redes sociales comenzó a circular un video, donde Víctor Hugo Romo , ex alcalde y uno de los principales activistas de Morena en la CDMX, cuenta la historia de la “casa del moche, la casa de la corrupción, la casa de Xóchitl Gálvez”.

Explica que Gálvez planeó, durante meses, construirse una mega residencia, justo durante el periodo en que estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

“Recordemos que prometió donar su departamento de Las Lomas, si no terminaba su periodo como delegada. No terminó. No cumplió y se fue al Senado de la República”.

“Y además, simuló la compraventa del departamento con la sobrina del expresidente Felipe Calderón”, expuso Romo al tiempo que se mostraban los documentos de prueba.

De acuerdo con un reportaje de Daniela Barragán publicado en Sin Embargo, la casa habría sido puesta a la venta en agosto de 2018 y seis meses después la vendió a su compañera panista Gómez del Campo por ocho millones de pesos, sin embargo, el domicilio nunca figuró en las declaraciones patrimoniales de la sobrina de Calderón Hinojosa, quien sólo precisa tener un departamento adquirido el 1 de enero de 2019 por cinco millones de pesos.

LAS MANIOBRAS DE “LA CASA DEL MOCHE”

En el año 2017, ya como alcaldesa, Gálvez dio los permisos para la construcción del complejo ubicado en Sierra Santa Rosa 62 llamado por Romo como “la casa de la corrupción” o “la casa roja”, que presuntamente tendría un valor de 75 millones de pesos.

No obstante, en el 2020, ya con el morenista como alcalde y la obra terminada, se le negó el permiso de Uso y Ocupación debido a que estas residencias supuestamente eran ilegales. Actualmente, con el panista Mauricio Tabe en el poder, Gálvez aún no ha podido obtener la documentación que le permita habitar legalmente la construcción.

El reportaje de Sin Embargo también documenta que en dicho complejo Gálvez compró uno de los departamentos por 9.8 millones de pesos, mismos que habría pagado 1.3 millones en efectivo y el resto por un crédito hipotecario que terminó de pagar en un año, en donde puso como la misma propiedad que nunca entregó a los salesianos y que supuestamente había vendido a Gómez del Campo.

En el clip, Víctor Hugo Romo señala que Xóchitl Gálvez aún con el conocimiento de que era ilegal compró uno de los departamentos en el complejo residencial y además obtuvo un descuento de cinco millones de pesos que, con todo y rebaja, era una cantidad superior a lo que ganaba anualmente como senadora (1.4 millones de pesos).

El morenista también ventiló que además la constructora de dicho complejo residencial también contrató a unas empresas de la senadora, es decir, ella misma habría autorizado y dio los permisos de construcción de su propio desarrollo inmobiliario.

“Xóchitl Gálvez, Móchitl Gálvez autorizó, dio los permisos, autorizaciones de construcción de su propia casa y desarrollo inmobiliario. Toleró que fuera chueca, la compró con un descuentazo, o sea fue gracias al moche, esto se llama tráfico de influencias y una evidente red de corrupción que construyó cuando fue gobernante”, se le oye decir a Romo.

Al finalizar el video, Víctor Hugo Romo advirtió que este no será el único video que lanzarán revelando los “moches” de Xóchitl Gálvez de la que también se refirió como “Mochitl Gálvez” , pues dijo que todos los supuestos moches que recibió la militante de Acción Nacional y sus empresas habrían tenido ganancias por mil 400 millones de pesos, cantidad equivalente a siete “Casas Blancas” del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Imagínense si la casa blanca de Peña Nieto aproximadamente 200 millones de pesos, lo generado por sus empresas podría haber comprado 7 casas blancas. De escándalo y así a Xóchitl Gálvez le salió su casita, su casa roja, la casa de la corrupción y del moche”, puntualizó el morenista.

Cabe apuntar que la virtual candidata por la contienda presidencial del 2024 de la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) no se ha posicionado al respecto.