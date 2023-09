‘Ya no digan mentiras’: Explota Jaime Maussan contra periodista en televisión de Perú

El ufólogo mexicano afirmó que cuenta con pruebas que avalan la legitimidad de los ‘seres no humanos’ que mostró ante los legisladores. No obstante, el periodista peruano le pidió que regrese las supuestas piezas arqueológicas a su país de origen, ya que, en caso de que su investigación resultara falsa, Maussan habría incurrido en un delito.

“Yo no voy a poner en riesgo mi prestigio, mi carrera de 50 años para presentar algo falso. Procedan como tengan que proceder, yo no he cometido ningún delito. (Yo no sé quién las tiene) esa persona pidió el anonimato, yo no voy a violar eso. Soy periodista y me reservo la información”, aseveró el mexicano.

JAIME MAUSSAN PRESENTA SERES ‘NO HUMANOS’ EN SAN LÁZARO

El pasado 12 de septiembre, se celebró la primera audiencia pública sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), ahora llamados Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), en San Lázaro.

Dicho evento causó revuelo en redes sociales, puesto que se exhibieron los presuntos restos de ‘seres no humanos’, los cuales transportó al recinto legislativo en dos cajas selladas.