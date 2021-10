A 76 años del nacimiento de la ONU

Hoy 24 de octubre es el 76 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, mejor conocido como Día de las Naciones Unidas, en el que cada año se reafirman los principios y propósitos de la Carta de la ONU. El tema central de este año es Building Back Together for Peace and

Prosperity.

Para conmemorar esta fecha se celebró un concierto musical (música clásica y contemporánea) en el Salón de la Asamblea General de la Organización.

En el contexto actual, donde el mundo intenta recuperarse paulatinamente de la pandemia de COVID-19, el concierto de 2021 representó un llamado a “fortalecer la cooperación internacional por un futuro más pacífico y próspero para todos los pueblos y naciones”.

Las Naciones Unidas se han convertido en un importante organismo internacional conocido por ser un referente en materia de derechos humanos. Es muy común ver diariamente que la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus distintos órganos, programas y agencias, ayuda a la sociedad en diversas áreas. No obstante, una gran parte de la sociedad no alcanza a beneficiarse de estas acciones de forma directa, porque al final de cuentas la Organización de las Naciones Unidas tiene sus límites y no puede abarcar a cada persona del mundo.

La Organización de las Naciones Unidas nació a partir de la necesidad de un organismo neutro que trabajara para lograr la paz mundial y ser el puente de comunicación entre los Estados que tengan algún conflicto para que no sea necesario un enfrentamiento armado. Definitivamente la primera y la segunda guerra mundiales fueron la principal razón para que se creara la Organización de las Naciones Unidas.

Es importante mencionar que antes de la Organización de las Naciones Unidas existieron otros intentos internacionales por crear un espacio seguro y eficiente para la solución de problemas entre países. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial se constituyó la Sociedad de Naciones, pero una de las razones por las cuales no perduró fue porque países como Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética se negaron a ser parte de dicha sociedad, lo que aunado a la crisis económica de los años veinte y el auge del socialismo ocasionó la extinción de la Sociedad de Naciones.

Posteriormente, en 1941, veintiséis países suscribieron la Declaración de las Naciones Unidas, también conocida como Declaración de Washington, en la que se reafirmaban los principios contenidos en la Carta del Atlántico. Esta declaración no estableció la creación de un organismo internacional que diera seguimiento al cumplimiento del documento. Fue en 1943, en la Conferencia de Moscú, cuando representantes del Reino Unido, la Unión Soviética, entre otros, pusieron en la mesa de discusión la creación de un organismo internacional cuyo objetivo era alcanzar la paz mundial.

Lo anterior representó el inicio de múltiples encuentros internacionales que culminaron en una reunión en San Francisco, en donde 51 Estados acordaron crear lo que hoy se conoce como la Organización de las Naciones Unidas.

El nombre de “Naciones Unidas” fue una propuesta del entonces presidente Franklin D. Roosevelt y se utilizó por primera vez en la Declaración de las Naciones Unidas del 1 de enero de 1942. La creación de la Organización de las Naciones Unidas se formalizó al redactar y firmar la Carta de las Naciones Unidas, que ha sido modificada tres veces en 1963, 1965 y 1973.

La Carta de las Naciones Unidas es un instrumento internacional creador de esta organización y está conformado por derechos y obligaciones que los países miembros deben cumplir, aclara qué órganos y procedimientos tiene la Organización de las Naciones Unidas.

Además, establece los principios fundamentales de la convivencia entre los Estados, entre los que “primarían la igualdad soberana de los mismos, la prohibición de la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales y el respeto a los derechos humanos”.

Por su parte, la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y funciona de acuerdo con los lineamientos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se adjunta a la Carta de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas a veces se confunde con un sistema de gobierno mundial, pero no lo es. Sus miembros son países soberanos, lo que significa que los países tienen la opción de unirse o no a la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas “proporcionan los medios necesarios para encontrar soluciones a los conflictos internacionales y formular políticas sobre asuntos que afectan a todo el mundo”.

La autora es auxiliar de

investigación del Centro de

Derechos Civiles y Políticos

de la Academia IDH

Este texto es parte

del proyecto de Derechos

Humanos de VANGUARDIA

y la Academia IDH