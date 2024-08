Aerosmith, Shawn Mendes y ‘Lolla’

El fin de semana pasado los fanáticos del rock, y en particular los de la banda norteamericana Aerosmith, recibieron la triste noticia de que cancelaba su gira del adiós prevista hasta fines del 2025.

Fue el viernes 2 de agosto cuando los integrantes de la agrupación que “despegó” como tal en 1970 anunciaron a través de un comunicado que la gira “Peaceout: The Farewell Tour” se daba por terminada debido a que su vocalista líder, Steven Tyler, no puede contar como solía hacerlo debido a los problemas de salud que ya lo habían forzado a dejar los escenarios en algunas de sus recientes presentaciones.

“Siempre hemos querido dejarlos estupefactos con nuestros conciertos”, dijeron los también inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll. “Pero como también lo saben, la voz de Steven es un instrumento inigualable. Él ha intentado incesantemente por meses en recuperar la voz que tenía antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Tristemente, es claro que una recuperación total de su lesión vocal no es posible por lo que hemos hecho una dolorosa y difícil, pero también necesaria como una banda de hermanos de retirarnos de la gira”.

La ola de éxitos de la banda originaria de Boston, Massachussetts, se remonta al álbum debut de la agrupación con títulos que incluyen, entre otras, “Sweet Emotion”; “Walk This Way”; “Love in an Elevator”; “Cryin” y la nominada al Oscar “I Don´t Want to Miss a Thing”. Los más tristes ante esta noticia fueron quienes ya tenían programado asistir a este concierto del adiós en lugares como la ciudad de San Antonio, Texas, donde iban a hacer acto de presencia en noviembre, pero ahora en definitiva el telón cayó.

Casi una semana después, y en total contraste, quien estuvo de manteles largos fue el cantante canadiense Shawn Mendes quien en ocasión de su cumpleaños número 26 el pasado 8 de agosto aprovechó para estrenar dos nuevos temas de su autoría: el primero titulado “Why, Why, Why”, acompañado de un video que estrenó de manera simultánea en sus redes sociales, y el segundo “Isn´t that enough?”. Este es solo un aperitivo de su quinta producción musical, la primera después del álbum “Wonder”, del 2020, y mientras tanto Mendes continuará con una serie de conciertos con poca afluencia en ciudades tanto de Estados Unidos como de Inglaterra hasta el próximo 24 de octubre.

Para terminar, y siguiendo en línea con festejos y conciertos, del 1 al 4 de agosto pasados se cumplieron 20 años de que el ya legendario Festival de Música Alternativa que en los inicios de la década de los 90 se conoció como “Lollapalooza” tiene como sede la ciudad de Chicago, por lo que vale la pena recomendar si se tiene acceso en el streaming a Paramount Plus se acerquen a la serie documental en tres partes “Lolla: La historia de Lollapalooza” la cual da una idea de lo que este proyecto representó para la escena del rock contemporáneo.

