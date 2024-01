Año Nuevo, ¡a ver si ahora si cambias, desgraciado!

Otro año comienza ya, propósitos y objetivos por todos lados. Inicia un nuevo año lleno de oportunidades, de deseos de buscar y explorar nuevos horizontes. Hoy nace de nuevo esa esperanza de ser alguien diferente, de poder cambiar. Y así, con esa misma mentalidad, yo voy a hacer justo eso. Voy a cambiar.

No, la verdad es que no, voy a ser el mismo infeliz, desgraciado, hijo del demonio que siempre he sido. ¿Y sabe por qué? Porque me gusta, y porque aunque no lo crea, me ha funcionado todo este tiempo, así que, ¿por qué debería cambiar?

Mire, vivimos tan aferrados a que debemos cambiar porque así nos lo dictan “las normas de la falsa sociedad”, como diría el buen José Alfredo Jiménez. Si bien existen reglas para poder lograr una buena y sana convivencia, no está mal el tratar de ir en contra de la corriente, el tratar de ser diferentes y poder, en medio de toda esa locura y desmadre, encontrar nuestra propia originalidad y esencia.

Sabemos bien, que ni usted ni yo vamos a poder descubrir y menos inventar jamás el hilo negro. Todo lo que hagamos o digamos ya fue hecho o dicho por alguien más, quizás con menos o más palabras, pero alguien se nos adelantó, y eso no tiene nada de malo. Así que muy seguramente seamos comparados, pero nosotros mismos vamos a transformar esa o esas ideas en propias y con ello descubrir así las nuestras. No crea que a esas personas que vinieron antes que usted o yo se les ocurrió todo a ellos solos, también se inspiraron, por no decir que se copiaron de alguien más.

El cambio, el cambio verdadero, debe venir desde adentro, con esa dosis exacta de inspiración o “empujón”, como me gusta decirlo. La persona que decide dejar de tomar, que decide ir al gimnasio, invertir, aprender algo nuevo, lo va a lograr siempre que él ya haya encontrado ese “empujón” que necesita y sobre todo, que quiera hacerlo.

Obviamente, existirán personas que van a “sugerirnos” ese cambio en nuestras vidas. Pero ojo, sugerencia no es ni va a ser nunca igual a una imposición, debemos distinguir claramente qué es lo que estamos recibiendo de los demás. Aquí, en este punto, debemos volver a rescatar la idea de que uno mismo debe ser el que desee tener ese cambio. ¿Pero cómo lograrlo? ¿Es posible hacerlo de la noche a la mañana?

Los japoneses utilizan algo que se llama kaizen (改善), es una palabra japonesa que significa “bueno” y “cambio”. Esto se refiere a un sistema de mejora continua en el que las pequeñas, pero constantes mejoras acumulan grandes beneficios a largo plazo. En otras palabras, pequeños cambios de hábitos crean grandes cambios para el cabrón que los aplica. Y lo más emocionante de todo esto, es que desde el día uno, desde el primer momento, ya se nota la diferencia.

La clave está en ser capaces de distinguir por qué queremos cambiar, o si queremos hacerlo realmente. Hay ocasiones en que es necesario, porque nuestro propio comportamiento nos está llevando hacia una espiral de destrucción, y no solamente a nosotros, sino también a quienes nos rodean.

Pero también existen escenarios en los que nos dejamos guiar por comentarios de familia, “amigos”, personas cercanas, donde nos piden que renunciemos a nuestros sueños, a nuestras ideas, y cambiemos para ser iguales a los demás. Personas sin esperanza, muertas por dentro, porque mucho tiempo atrás cambiaron sus sueños para convertirse en esos zombis que deambulan por la tierra alimentándose de las esperanzas de las personas que sí valen la pena. Pareciera película de terror pero es cierto.

Si usted está cómodo con su forma de ser, enhorabuena, es su vida y usted decide. Pero si algo no le cuadra, algo no le gusta, se da cuenta de que no le está llevando por el camino que realmente desea, y está afectando a los demás, tal vez deba ser momento de hacer una introspección y analizar qué es lo que realmente está haciendo o dejando de hacer. Y así, lograr ese cambio, pero porque usted lo desea y no porque se lo estén imponiendo.

Todo signo de cambio debe ser para bien, para buscar una mejora, no para acabar con lo que uno piensa o siente, creo que esto debería ser un principio universal de la política, así nuestro país no estaría tan jodidamente “hermoso”.

Y como erróneamente se la adjudicaron a Gandhi, pero igual sirve la frase aquí: “seamos el cambio que queremos ver en el mundo”.

Hay una historia que una vez me contó un profesor, decía que existía un hombre que, cansado de la vida, decidió un día cambiar el mundo. Y ese fue su propósito de inicio de año, cambiar el mundo.

Cuál fue su sorpresa y frustración que el año terminó y no pudo cambiarlo como se lo había propuesto, así que en un nuevo año decidió empezar con algo más pequeño, el continente.

Terminó de nueva cuenta el año y no logró su objetivo, entonces decidió irse por algo más pequeño, cambiar su país, y tampoco lo logró. Otro año y decide cambiar ahora el estado donde vivía, y nada, no había éxito en su misión.

Entonces, con un nuevo año comenzando, decide cambiar su ciudad, pero tampoco lo logra, entonces al año siguiente, decide cambiar el barrio donde vivía sin obtener éxito alguno. Cansado, decide intentarlo una vez más, ahora cambiando a su familia, pero tampoco resultó, no pudo cambiar a su esposa, a sus hijos, nada.

Casi al borde de tirar la toalla, de darse finalmente por vencido, levantó la mirada y viéndose en el espejo, se dio cuenta de que la única persona a la que podía cambiar era a él mismo, y que si lo hacía, tal vez, y solo tal vez, podría generar el cambio que tanto anhelaba hacia los demás.

Sea usted de esa parte del mundo que realmente hizo algo y no solamente se quedó en palabras, y si no quiere, no hay bronca, pero por favor, no joda los sueños e ideas de los demás. Pero al fin y al cabo, esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión. Y usted... ¿qué opina?

