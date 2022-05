Atlas le da clases a los ‘grandes’ de oropel

El Atlas ha pasado de ser uno de los más grandes ridículos en la historia de la Liga MX, a ser uno más de los pocos equipos que han conseguido ganar el bicampeonato en la historia de los torneos cortos.

Se ha sumado a Pumas y León con un año que añoran tener los clubes de mayor presupuesto o una “grandeza” que no se refleja en la cancha, porque los resultados son los que siempre importan.

En un fin de semana en el que el medio deportivo mexicano se rindió ante lo hecho por Sergio Pérez, al ganar el Gran Premio de Mónaco, y el medio deportivo a nivel mundial al único y verdadero Rey de Reyes, el Real Madrid, tras ganar su Champions League número 14, no se puede hacer menos lo que ha generado el Atlas.

Porque después de pasar más de 70 años esperando para ganar un título de Liga, lograr el bicampeonato –para ser el tercer equipo que lo logra en torneos cortos– es para destacar. Y no solamente por el hecho de haber conseguido los títulos del Apertura 2021 y del Clausura 2022, sino porque lo hicieron con un proyecto deportivo bien cimentado, que ya quisieran tener otros clubes, como América y Guadalajara.

Hoy, los directivos del Atlas le han dado una clase gratuita a Ricardo Peláez y Santiago Baños de lo que se requiere para planificar un equipo que no deje en ridículo a la institución que representa, porque entre los dirigentes rojinegros habían proyectado poder pelear por un título en tres o cuatro años, pero el proceso se les adelantó y ya suman dos.

Y que no salgan los defensores a ultranza de Peláez y Baños con aquello de que no se puede comparar estos dos campeonatos del Atlas (tres en su historia), con los 12 de las Chivas y los 13 del América, porque no se trata de estar contándose los chiles, sino de analizar y destacar lo que se hace en el presente para llegar al éxito, y hoy en día el Guadalajara y el club americanista están muy lejos de eso.

Se trata de contratar a un técnico con buenas bases, excelente gestión y que sabe de lo que se trata el futbol mexicano; de ir por extranjeros que realmente aporten para reforzar a los jóvenes que se generan en tus fuerzas básicas, lo cual siempre es destacado en el Atlas.

Dirán que el arbitraje les ayudó en muchas ocasiones; lo mismo dicen de Chivas y América, y ahora ni así logran acercarse a ganar un título. Entonces, eso no tiene maldita cosa que ver. Los árbitros son malos para todos y eso no va a cambiar hasta que en la Femexfut no remuevan todo lo que le hace daño a los silbantes. Atlas ganó el bicampeonato porque ha sido el mejor equipo en el último año y punto, y a quien le duela eso, mejor que se ponga a trabajar o que le exija a su club que se ponga a trabajar, porque hoy en día no les alcanza para nada, al menos no lo importante.