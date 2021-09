Beyoncé, Chrissie Hynde y Avándaro

Nacida el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas, y admiradora, entre otras, de su paisana texana Selena Quintanilla siendo todavía una niña, para los inicios del nuevo milenio Beyoncé ya estaba dejando huella en el horizonte musical del pop norteamericano como parte del exitoso grupo Destiny´s Child, habiendo tenido como madrina a la malograda megaestrella del pop de los 80 y 90 Whitney Houston que descubrió a la agrupación y compositora y productora de algunos de los más grandes éxitos del trío como “Bootylicious”, que cuenta con un riff el clásico “Edge of Seventeen” de Stevie Nicks (quien también apareció en su respectivo video) e “Independent Women”, tema de la exitosa película del año 2000 “Los Ángeles de Charlie”, entre otros.

Todavía estando Destiny´s Child en la cima de la popularidad Beyoncé decidió que era tiempo para hacer su propia historia como solista y el resto fue historia, ya que tan pronto como para el año 2003 ya había estrenado el sencillo más exitoso de su carrera hasta la fecha, “Crazy in love”, donde es acompañada por su todavía esposo, Jay-Z; en febrero del 2004 gana cinco premios Grammy, incluyendo el de Best Contemporary R&B Album por “Dangerously in Love” y hablando de los premios Grammy en la entrega número 52 del galardón, el 31 de enero del 2010, Beyoncé rompió el récord para una artista femenina en ganar 6 Grammys en un mismo año incluyendo el de la Canción del Año (por “Single Ladies”) y esta nueva década los éxitos se siguen acumulando.

El domingo 5 quien hubiera llegado a los 75 años de edad es el vocalista líder de la todavía muy vigente banda británica Queen, Freddie Mercury, y hablando de mujeres en la música, el martes 7 quien cumplió siete décadas de vida fue Chrissie Hynde, vocalista líder de la banda de new wave The Pretenders, nacida el 7 de septiembre de 1951 en Akton, Ohio, y de quien se recuerdan clásicos como “Brass in Pocket” (cuyo video fue uno de los 10 primeros que se estrenaron en el recién inaugurado MTV el 1 de agosto de 1981); “Back on the Chain Gang”; “Middle of the Road” y “Don´t Get Me Wrong”, entre otras, siguiendo activos incluso en la pandemia como lo mencionamos hace algunas semanas con algunos temas inéditos grabados en la contingencia.

Para terminar, y en lo relacionado a aniversarios, el día de mañana y durante dos días se llevará a cabo en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México el concierto conmemorativo Avándaro 50 en ocasión de las cinco décadas que cumple el evento al que hicimos mención en semanas anteriores haciendo alusión al Festival de Woodstock por haberse llevado a cabo en Avándaro, estado de México, el 12 de septiembre de 1971 como respuesta al mencionado Woodstock pero que debido a los tiempos represivos que se vivían en nuestro país contra las reuniones de jóvenes tras los eventos de Tlatelolco en 1968 y el Jueves de Corpus del mismo 1971 lo que consiguieron es que el rock y las tocadas masivas se satanizaran y fueran prácticamente prohibidas hasta fines de los 80.

Precisamente para festejar aquel concierto que fue parteaguas para la historia del rock en México apadrinan el evento bandas que como El Tri y otros que hicieron acto de presencia. Enhorabuena.

