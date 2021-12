Bienal de Autorretrato IMCS: la disolución del criterio

¿Qué tratamientos o abordajes abarca el género del autorretrato? Entre los jurados de las últimas tres ediciones de la Bienal parece no haber un consenso: mientras Erik Castillo -quien ha repetido tres dictámenes consecutivos- afirma que la convocatoria busca “activar una esfera pública para una producción visual concreta, la autorrepresentación artística de la persona”, Francisco Soriano, en la misma hoja de sala, replica que “no debe el espectador alarmarse si en algunas ocasiones no puede reconocer el rostro del autor detrás de la obra”, mientras pregunta porque “un autorretrato no puede ser la misma ausencia de un rostro”. Por supuesto que el género admite un amplísimo rango en la propia autointerpretación y la hípersubjetividad, pero como ahora mismo pasa en ciertos sectores de la academia, el periodismo, criterios curatoriales y otras convocatorias, la irresolución teórica deriva en ambiguedades, omisiones y propuestas erráticas. ¿Por qué es tan difícil para los miembros de las instituciones de la otrora Atenas de México definir (al menos para una convocatoria) desde qué implica la palabra cultura, qué comprenden determinados territorios de las artes visuales o cuáles son los linderos de un género pictórico? Este hueco conceptual muchas veces ha sido el refugio de las populosas mediocridades, del cálculo advenedizo: sin discurso, técnica o una obra medianamente consistente, hoy cualquier autoestima hipertrofiada se presenta como depositari@ de talento artístico: baste recordar aquel bochorno nacional de la que orinó sobre una piedra y sus enardecidos defensores.