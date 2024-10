Narcoviolencia en Sinaloa: Playas sin mar

En el contexto de la narcoviolencia que padece Sinaloa, el gobernador de Durango, Estaban Villegas, hizo un llamado a los duranguenses y a los laguneros para evitar viajar a las playas de Mazatlán.

“Híjole, yo creo que hay que pensarlo dos veces. Si fuera alguno de mis hermanos o mis hijos yo les diría que ahorita no fueran... Me duele mucho porque Mazatlán para nosotros es como una comunidad más u otra ciudad de Durango. Nosotros queremos mucho a Mazatlán. Nos duele no poder ir o que nuestra gente no pueda ir”, expresó el mandatario estatal.

