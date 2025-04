‘No soy dejado’: la noche en que un reportero de VANGUARDIA enfrentó la prepotencia

“Pasamos por el filtro anti alcohol que estaba en (el bulevar) Colosio y llegamos a reportarnos con la comandante, es cuando escuchamos que una persona estaba insultando y gritando, le estaba diciendo cosas muy feas a un oficial de la municipal, es cuando me pongo enfrente de él (Eduardo Fuentevilla) y me empieza a decir de todo, hasta que me iba a ‘tablear (amenaza conocida por ser utilizada por la delincuencia organizada) ” , platicó el encargado de la guardia nocturna de esta casa editorial.

“Lord Tablazos”: el dilema del periodista ante una crisis

Los analistas de comunicación muchas veces han tratado de definir el papel de un comunicador durante una contingencia y el dilema de su participación en ella; el caso de Rojas frente a “Lord Tablazos” revela que en una situación de crisis, el instinto supera a cualquier teoría.

“(Me nació) defender a los compañeros de Muncipio, uno entiende que es su trabajo y que muchas veces se encuentran limitados; por ejemplo, en un accidente, cuando los involucrados se le ponen al tiro a los oficiales, nosotros tratamos de calmar la situación.

En el momento sentí muchísimo enojo (por la prepotencia de Fuentevilla), pero yo ya estoy acostumbrado a los gritos y los compañeros saben que no soy peleonero, pero tampoco soy dejado; cuando hay una situación así, se trata de defender, más cuando ya le habían dicho que (el problema) lo tenía que resolver en las celdas municipales”.

Uno también es humano y la situación escaló, no voy a permitir que a una persona que está tranquila, haciendo su trabajo, traten de asustarla. Ahí me salió mi parte humana de querer intervenir para calmar, porque en el video se nota que nunca hubo una agresión de mi parte a la persona, nunca intenté golpearlo, pero yo no me iba a quitar para que le pegara al oficial”, recuerda Rojas agregando que las autoridades locales actuaron conforme a protocolo al enviar al hijo de Fuentevilla para que la infracción fuera solventada frente en el juzgado calificador de la Policía Municipal.

Periodismo de seguridad y responsabilidad social

Rojas también compartió que no difundió la información de inmediato, sino hasta contar con los elementos suficientes para hacerlo de forma verificada y responsable, respetando los principios del periodismo ético.

Las profesiones informativas trabajan siempre con la información oficial y la sociedad, de ahí el papel comunitario de la labor periodística; nuestro compañero platica que al notar la conmoción en el filtro de seguridad su instinto lo llevó evaluar la situación y verificar que las autoridades estaban actuando conforme a la ley.

“El periodismo de nota roja debe ir de la mano con las autoridades y la comunidad... los policías deben hacer las cosas bien, no vamos a tapar las cosas que hacen mal, pero ya cuando te das cuenta de que es la persona (Eduardo Fuentevilla) la que les está tirando a las autoridades, ahí es cuando las autoridades también tienen que ver que el periodismo no es nada más tirarles, sino que estamos para apoyarlos, igual que a la gente, cuando hay una injusticia, estamos para apoyarlos”, comentó Martín agregando que las autoridades municipales y estatales también mantienen comunicación constante con la prensa para evitar agresiones.

El miedo duerme en casa

Pese a que la experiencia en periodismo le ha dado una coraza a nuestro colega y el compañerismo la ha fortalecido, reconoce que en estos casos tan virales su familia es la más afectada.

“Trato de no llevar el trabajo a la casa, cuando empezaba a trabajar sí llegaba y platicaba lo que pasaba, pero luego uno vive muchos hechos violentos y lo menos que quieres es recordarlos, quieres borrarlos; cuando hay cosas así, a veces, mi esposa me dice: hasta dormido gritas o lloras”.

Denuncia formal contra funcionario agresor

Desde la difusión del video, Rojas ha recibido mensajes y llamadas de sus seres queridos que le expresaron apoyo y preocupación por su bienestar, es por esto que —con el pleno respaldo de VANGUARDIA— decidió dar parte a las autoridades, para protección suya y la de sus allegados. El día de mañana acudirá a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia formal en contra del funcionario federal.

“Que sirva como antecedente para que se vea que la gente que tiene poder no puede andar agrediendo, que se vea que sí hay consecuencia; sobre todo si tienes un cargo alto, que se note que sí hay consecuencias y congruencia”.