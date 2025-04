Municipio de Saltillo analiza proceder contra funcionario que agredió a policías en operativo antialcohol

El alcalde Javier Díaz reconoció a los elementos municipales por su actuación y aseguró que no se tolerarán actos de prepotencia

Señaló también, como se ha mencionado en entregas recientes sobre el tema, que el funcionario involucrado no es originario de Saltillo y que, en sus palabras, “la misma comunidad le dio su bien merecido ” al rechazar públicamente su actitud. Añadió que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para garantizar la tranquilidad en la ciudad, y que no se permitirán actos que vulneren a las fuerzas de seguridad.

“Aquí se puede ver la capacitación que tienen, porque no es sencillo, cuando te agreden de esa forma vulgar y prepotente, comportarte adecuadamente” , expresó el alcalde.

Respecto al proceder por este incidente, Díaz González indicó que, aunque en el momento del operativo no se detuvo al agresor, dado que no se encontraba en estado de ebriedad, el Ayuntamiento analizará en los próximos días si se interpone alguna denuncia relacionada con los hechos. “Aunque no se haya procedido en ese momento, se puede proceder sin ningún problema en los siguientes días”, comentó.

El alcalde también mencionó que el funcionario ofreció inicialmente una disculpa pública a través de la red social X (antes Twitter), aunque posteriormente cerró su cuenta. A su consideración, sería adecuado que ofreciera una disculpa directa a los elementos a quienes agredió.

Finalmente, Díaz González reiteró que el objetivo de los operativos antialcohol es prevenir accidentes y proteger a los ciudadanos, y subrayó que su gobierno actuará “con mano dura” ante actos de prepotencia o amenazas contra elementos de seguridad.