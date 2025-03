Xóchitl Gálvez y la sombra chiclosa

Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, detenida en el 2012 y hermana de la excandidata presidencia, Xóchitl Gálvez, fue sentenciada la semana pasada a 89 años de prisión tras ser encontrada culpable de secuestro.

Aunque presuntamente en su declaración, Jaqueline Malinali aceptó haber usado el nombre de su hermana para privar personas de su libertad, Gálvez Ruiz aseguró que es falso.

“Es falso, es la campaña que han querido impulsar. No es cierto, no hay ningún otro delito que se le investigue. No hay ninguna otra persona, al menos en el expediente, que haya denunciado que haya sido privado de la libertad por mi hermana”, expresó la excandidata de la oposición.

