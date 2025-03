POLITICÓN: En disputa con Ganem, Attolini presenta pruebas tan claras como el agua del Nazas

I. EVIDENCIA BORROSA

Tras la “denuncia” del diputado morenista Antonio Attolini , sobre la presunta participación del secretario del Ayuntamiento de Torreón, Pepe Ganem, en una riña, se esperaba evidencia contundente. Sin embargo, los videos compartidos por el legislador resultan ser tan claros como el agua del Nazas en temporada de lluvias. Hasta el momento, no existe denuncia formal contra Ganem y, por el contrario, en la misma red social donde se difundió el incidente, han surgido testimonios que contradicen la versión inicial, asegurando que los adultos presentes sólo intentaban proteger a las mujeres que estaban siendo agredidas por uno de los jóvenes involucrados.

II. PRECIPITACIÓN

Al parecer, las víctimas no resultaron tan víctimas. El establecimiento emitió un comunicado confirmando la versión del Ayuntamiento y puso a disposición de las autoridades los videos de sus cámaras de seguridad. Quienes conocen los detalles comentan que el diputado Attolini volvió a precipitarse, compartiendo información sin verificar en su ya conocida postura de confrontación con el Ayuntamiento de Torreón. Una más de su repertorio del “haiga sido como haiga sido”. Habrá que estar atentos a lo que surja.

III. PARIDAD EN MAGISTRATURAS

Un aspecto que estará bajo la lupa en la designación de magistraturas en los tribunales electorales locales, según nos indican los expertos, es la paridad de género. Las 56 magistraturas que se designarán no necesariamente implican una división exacta de 28 hombres y 28 mujeres, sino que deberá analizarse la integración actual de cada tribunal local para procurar el equilibrio. Los criterios específicos quedarán en manos del Senado que preside el morenista Gerardo Fernández Noroña , que tendrá la última palabra sobre cómo interpretar este mandato constitucional en cada entidad.

IV. PODER DEFINIDOR

El asunto, nos dicen, tiene más elementos políticos que jurídicos, ya que en lo segundo hay material para argumentar en ambos sentidos. Lo que está muy claro es que Morena , con su mayoría en el Senado , tendrá control absoluto de estas designaciones y el PRI , otrora poderoso elector, no podrá impulsar a nadie. Si bien esto no sorprende a nivel nacional, en el terreno coahuilense cobra relevancia: esta vez el PRI y los operadores del Ejecutivo, dicen, no tendrán posibilidad de influir en la designación local. Habrá que ver.

V. PRESENTACIÓN OPORTUNA

Las tensiones entre México y Estados Unidos, a propósito del agua que compartimos, han escalado nuevamente. El Senado de Texas ha solicitado formalmente al presidente Donald Trump que exija a México el cumplimiento del tratado binacional de aguas de 1944, argumentando niveles extremadamente bajos en su lado del Valle del Río Bravo. En este complejo contexto, cobra especial relevancia la próxima presentación del libro “Breve historia lúcida de las aguas compartidas entre México y Estados Unidos”, de la saltillense Rosario Sánchez, programada para el 3 de abril en el ITESM Saltillo.

VI. TRATADO VIGENTE

El libro de Sánchez llega en un momento crítico para las relaciones bilaterales. Según el tratado de 1944, México debe entregar a Estados Unidos 2 mil 158 millones de metros cúbicos en un ciclo quinquenal que concluye el próximo 24 de octubre. El senador Charles Perry ha sugerido usar aranceles como medida de presión, mientras el Comité de Agua ha solicitado que el Departamento de Estado y la CILA tomen medidas. Esta obra, dicen, nos brinda una oportunidad para entender mejor el conflicto.

VII. ESTRATEGIA INTEGRAL

Ayer comentábamos sobre el arranque de “La Ruta Más Creativa” por parte del ayuntamiento de Saltillo que preside Javier Díaz . Los enterados nos comparten que esto es apenas una pieza de un rompecabezas mayor para mejorar la calidad de vida de los saltillenses. La visión municipal apuesta por una intervención completa desde diferentes áreas, atacando los problemas desde múltiples frentes. Por ello, hoy arrancará en la colonia La Herradura el programa “Colonias al 100”, con el que todas las direcciones del municipio harán acto de presencia en este sector identificado como foco de conflicto.

VIII. INTERVENCIÓN COMPLETA

La estrategia no es superficial: primero entrarán todos los agrupamientos de la policía municipal, con rondines y grupos de WhatsApp, para la vigilancia comunitaria. Luego se sumarán las direcciones de Deporte, Cultura, Obras Públicas y Medio Ambiente. El planteamiento es dedicar varias semanas de intervención intensiva para mejorar las condiciones físicas y, más importante aún, reducir los índices delictivos. Si los resultados son positivos, el modelo se replicará en otras colonias que lo requieran. Interesante.

IX. OCUPADO EN LA GRILLA