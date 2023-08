Cada vez que manejo en carretera me pongo a pensar en eso que me han cuestionado algunas personas: ¿por qué si el carro es automático manejas con los dos pies?

Yo empecé a manejar hace casi veinte años y Padre me enseñó así, con los dos pies, porque pensaba que podría confundirme de pedal (quién sabe en qué concepto me tenía).

-Primero aprende así, ya después, cuando tengas más habilidad, manejas con uno solo.

Pues supongo que nunca adquirí la habilidad porque sigo manejando con los dos. Creo que en realidad nunca lo intenté: si estoy cómodo y me ha funcionado bien conducir así, para qué empezar desde cero y acostumbrarme a una nueva forma solamente porque la gente dice que se debe manejar de otra manera.

Aunque ahora que lo pienso sí, una vez lo intenté: quise cambiar el pie de pedal y no le atiné, tuve que asomarme para ver la ubicación exacta, y fue una distracción que bien me pudo costar el carro (la vida qué).

El principal argumento de aquellos que dicen que debes manejar con uno solo, es porque luego vas a batallar para manejar el estándar. Yo nunca voy a manejar estándar, es de las pocas certezas que tengo en la vida. Conozco mis limitaciones y sé que para manejar estándar tendría que tener una tercera pierna, y pues no hay manera de resolver eso. Alguna vez le dije a Padre que prefería recibir un libro, un cuaderno o unos marca textos de colores antes que un carro estándar. Ni aprendería ni lo vendería. Para mí los regalos son sagrados y no podría vender algo que me obsequiaron, aunque sea muy costoso y yo esté transitando por la última miseria. Creo que la ventaja de manejar el automático con dos pies, es que puedes concentrarte en otras cosas, por ejemplo, escribir esta columna mientras conduces en carretera. No es cierto, es broma (de muy mal gusto, por cierto) olvídense de esto último y ríanse de lo demás (inserte el meme del tiranosaurio comediante).