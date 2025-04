POLITICÓN: Otra del Poder Judicial federal, protagoniza secretario videoescándalo en filtro antialcohol

I. SALDOS

El PAN en Coahuila tendrá este domingo su elección interna para renovar la dirigencia estatal, proceso que, nos dicen, ya tiene ganadora antes de iniciar. Con 20 centros de votación y horario de 10:00 a 16:00 horas, se espera una participación cercana al 60 por ciento según pronosticó Gerardo Aguado. El gran perdedor, nos indican desde las entrañas del panismo, es el diputado federal Guillermo Anaya: se peleó con Blanca Lamas, con el propio Aguado y le renunció Armando González Murillo, ahora ex presidente del Comité municipal del PAN en Torreón...

II. PREPOTENCIA

Un bochornoso incidente ocurrió en un operativo antialcohol en Saltillo, donde Eduardo Fuentevilla, funcionario del Poder Judicial federal, mostró la peor cara con su prepotencia. Según testigos, llegó tras enterarse que su hijo había sido detenido. Visiblemente alterado, insultó a los oficiales con frases como “hay niveles”, presumió ser “de Sinaloa” y amenazó con “tablearlos”. Para rematar, afirmó que “con el sueldo de un policía él se limpia el cu...”. Este comportamiento podría costarle caro, pues enfrentaría consecuencias por dañar la imagen del Poder Judicial.

III. VERGÜENZA FAMILIAR

Lo ocurrido con Fuentevilla causa indignación no solo por las agresiones a los elementos municipales que dirige el comisario Miguel Ángel Garza -quienes actuaron impecablemente-, sino por la vergüenza que hizo pasar a su propia familia. Los videos muestran que sus familiares intentaban calmarlo mientras él, fuera de control, incluso aventó a su hija al intentar enfrentarse a un funcionario municipal. ¿Quién muestra tal desprecio por la ley merece seguir siendo parte del sistema judicial?

IV. SE ADVIRTIÓ

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció la posible infiltración del crimen organizado en la elección judicial federal. Una revisión de candidatos en 19 entidades revela casos preocupantes: aspirantes a jueces que han defendido a capos del narcotráfico, liberado a presuntos responsables de masacres o dejado sin castigo a acusados de delitos graves como abuso sexual infantil. Los expertos en seguridad nos comentan que estos antecedentes ponen en evidencia la fragilidad del proceso y el riesgo de que el crimen tenga influencia en la justicia.

V. ARMANDO EL FORMATO

Sobre el acuerdo aprobado en el Congreso estatal que preside Luz Elena Morales, nos comentan que a todos “sorprendió” y esto provocó que este fin de semana se dedicaran a “diseñar” el formato para la sesión de la comisión de seguridad. Los que conocen las entrañas del Congreso nos cuentan que el personal corría de oficina en oficina, hacían llamadas y se miraban entre ellos buscando el camino correcto. Finalmente, después de mucho ir y venir, la línea llegó, perdón, “vieron la luz” y ahora están listos para recibir al Fiscal General y al alcalde de Torreón.

VI. FISCAL CON DOBLE CARGA

Los observadores más agudos nos comentan sobre la normalización de ver al Fiscal General, Federico Fernández, encargado de todos los asuntos de seguridad. Nadie puede ignorar que se ha delegado en él la responsabilidad de encabezar estos temas desde la Fiscalía. Sin embargo, los críticos señalan que si bien esto habla muy bien de la capacidad de Fernández, no deja en buen lugar al Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez. La situación está tan normalizada que, en el Congreso, nadie parece pensar en Gutiérrez cuando se abordan temas de seguridad.

VII. POR LA TRANSPARENCIA

Sobre la participación del Fiscal, estaba presupuestado -desde antes de la votación mientras se “operaba el caso”- que iría al Congreso. La verdadera duda era si el alcalde de Torreón, Román Cepeda, también asistiría. Ayer trascendió que sí, y que se presentará para responder a los legisladores y hablar de las acciones de seguridad que se implementan en su municipio. Nos cuentan que el alcalde ha expresado su entusiasmo por la oportunidad de mostrar transparencia ante la invitación del Congreso. Los enterados señalan que será una sesión de alto voltaje. Veremos...

VIII. ‘ACLARACIONES’

Sobre la “unanimidad” con la que el Congreso acordó citar a funcionarios, nos dicen que, desde la óptica morenista, la postura de no acudir de Edna Dávalos es “infame” y la de Alfredo Paredes -de no votar- una “cobardía”. De Zulmma Guerrero y Jorge Valdés, dicen que tuvieron “asuntos urgentes” antes de la votación, lo cual parece una excusa conveniente. Sin embargo, los enterados nos comentan que la verdadera razón de su abstención fue una estrategia deliberada para no involucrarse en un tema tan espinoso.