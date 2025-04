POLITICÓN: Mete reversa Sheinbaum con Ley Telecom ante críticas por pulsiones autoritarias

I. PA’ TRÁS LOS FILDERS

Buenos reflejos mostró ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, al “instruir” a los senadores de su partido a modificar -o ya de plano eliminar- la redacción del artículo 109 contenida en la iniciativa que, para reformar la Ley de Telecomunicaciones, fue votada en comisiones, apenas el jueves pasado, y pretendía llevarse al pleno el próximo lunes. ¿Qué dice el mentado artículo? Pues que la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones -que se propone crear- tendría facultades para suspender “plataformas digitales”, en caso de que publiquen contenidos que se consideren “indebidos”.

II. FUERON ‘LOS DUROS’

La reacción fue empujada, sin duda, por la reacción de múltiples medios, cámaras y organizaciones periodísticas que señalaron la existencia de un intento de censura en la propuesta. Pero el tema también reverberó fuerte a nivel internacional y las críticas a las pulsiones autoritarias de la cuatroté no se hicieron esperar. Con el revire de la Presidenta, la crítica seguramente se centrará en “los duros”, esos que sueñan con la instauración de un régimen estilo La Habana o Caracas.

III. AUTO BALCONEADA

La que no pierde oportunidad de evidenciar su escasa formación y experiencia en materia de administración pública es la morenista Alejandra Salazar y, además, ella misma se encarga de difundir sus pifias. Como botón de muestra está el video que subió para “informar” sobre lo ocurrido en la más reciente sesión del Consejo Municipal del Transporte, en la cual se solicitaron recursos adicionales para financiar el recién anunciado proyecto de las rutas troncales. En la secuencia, seguramente editada por la propia youtuber, Salazar decidió incluir una frase de colección: “surge la duda de si el transporte, que va a ser gratis, realmente es gratis, o gratis a qué costo”.

IV. PURO SENTIDO COMÚN

No se requieren conocimientos de física nuclear, ni un doctorado en economía, para comprender que operar un sistema de transporte -o una de sus rutas- tiene un costo: adquirir las unidades, darles mantenimiento, pagar el salario de los choferes, cargar el tanque del combustible. Quienes usen las unidades, se dijo claramente desde el principio, no pagarán por el pasaje, es decir, será gratis para la ciudadanía. Pero, ¿cómo tendría que explicársele a la regidora que “gratis” para el usuario, no significa que no cueste?

V. ABSTENCIÓN ‘FANTASMA’

Sin duda interesante la forma como ayer se definió la “unanimidad” con la cual el Congreso de Coahuila acordó, a propuesta del diputado Antonio Attolini, citar a comparecer al Fiscal General del Estado, Federico Fernández, y al alcalde lagunero Román Alberto Cepeda. Y es que, cuando se votó que lo expuesto por el morenista era “de urgente y obvia resolución”, el tablero del pleno registró la presencia de 23 integrantes de la Legislatura pero, al aprobarse el acuerdo, solamente se contabilizaron 20 votos. La udecista Zulmma Guerrero, el panista Alfredo Paredes y el verde Jorge Valdés estaban ahí, pero no votaron... y tampoco se registró su abstención.

VI. ¿FUE ADREDE?

Los que tampoco estuvieron presentes fueron la priista Edna Dávalos -quien aparentemente se reportó enferma- y el petista Antonio Flores para quién, según parece, resulto insuficiente el período vacacional que se recetaron en el Palacio Legislativo de Coss pues, como se informó en su momento, tampoco asistió a la sesión del pasado 14 de abril. ¿O será que, como se rumoró ayer, la ausencia de ambos fue deliberada porque no querían involucrarse en el tema de la comparecencia votada?

VII. ALTA ESCUELA

Un elemento interesante contenido en la iniciativa de nueva Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública de Coahuila -que sigue en análisis en el Congreso que encabeza Luz Elena Morales-, nos comentan puntillosos analistas, es que contempla la creación de un órgano desconcentrado de llamativo nombre: la “Universidad de Ciencias de la Seguridad”, la cual tendría como responsabilidad “la profesionalización de aspirantes y miembros en activo” de la Policía Estatal a los cuales, además de la capacitación ordinaria, se les ofrecería la posibilidad de obtener grados académicos como diplomados, licenciaturas y posgrados.

VIII. PERO SIN LANA

¿Y por qué es interesante el asunto? Pues porque no es la primera ocasión en que el tema se pone sobre la mesa. Y es que la actual Ley orgánica de la SSP, aprobada por el Congreso en noviembre de 2020, ya contempla dicha figura, exactamente con el mismo nombre y con las mismas atribuciones. Cabría esperar que esta vez, además de repetir su creación en la Ley, nuestros representantes populares garanticen en el presupuesto de egresos los recursos necesarios para crearla.

IX. DEFECCIÓN

Donde no dan una es en la Unidad Democrática de Coahuila. Y es que, según los bien enterados, la posición que habían “ganado” en Ramos Arizpe donde, gracias a su alianza de último minuto con el PRI, pudieron colocar a Rudy Nieto Velázquez como regidor en el Ayuntamiento que encabeza Tomás Gutiérrez, pues ya la perdieron porque el encargado de las finanzas partidistas firmó un acuerdo en el cual se comprometió a respaldar “sin cambiarle ni una coma”, todas las propuestas que presente el jefe de la comuna. Nada de raro tendría que apoyara al gobierno del que forma parte, pero se dice que el compromiso se hizo a cambio de una jugosa contraprestación. ¿Será?