CEAS: plantas tratadora que sólo sirven para rellenar programas de trabajo, pero que nadie termina

En los últimos años, los programas de Trabajo de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) han contemplado la “Terminación, arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales” de... San Juan de Sabinas, Sabinas, Matamoros, San Buenaventura, San Pedro, Francisco I. Madero...

Las obras de plantas tratadoras de aguas residuales han sido proyectos que se relucen en las fotografías, sirven para llenar las metas y propósitos en los programas, pero que al paso del tiempo siguen igual.

TE PUEDE INTERESAR: La tragedia golpea otra vez a Torreón: ¿era prevenible?

En el 2023, el CEAS mantenía como propuesta de obra la rehabilitación de la planta tratadora de aguas residuales, con una inversión de 65 millones de pesos.

Sin embargo, esta obra comenzó a construirse desde el 2009 y debió terminar en 2010 a un costo de 51 millones de pesos, como lo evidencié en el reportaje “La negra historia del tratamiento de aguas negras en Coahuila”.

La obra actualmente está deteriorada y vandalizada, y no existe en la realidad ningún proyecto de rescate y rehabilitación. Mucho menos de sanción para los responsables de haber dejado abandonada e inconclusa una obra.

¿Por qué entonces mantienen esta obra dentro de un programa de trabajo a sabiendas de que no harán nada?

Lo mismo sucede con la planta de San Juan de Sabinas, que inició su construcción en 2010 y debió terminar en 2011. En aquel entonces se firmó un contrato por 44.4 millones de pesos. Pero la obra quedó a un 56 por ciento de avance y actualmente es una enorme mole de cemento, un ruedo inservible y ocioso.

TE PUEDE INTERESAR: Aguas de Saltillo busca tratar más agua... pero CEAS descarta reincorporarla a pozos

Más de una década después, el CEAS la mantiene como una obra dentro de su programa de trabajo. Y dijo, al menos en 2023, que la inversión requerida era de 65 millones de pesos.

Además, en sus programas de trabajo incluye como propósito “Apoyar y asesorar a los municipios que lo soliciten, en la elaboración de bases de licitación para los proyectos ejecutivos de construcción y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales”.

Sabemos que con excepción de los municipios grandes como Torreón o Saltillo, los demás no tienen la capacidad financiera para construir o mantener una planta de aguas negras.

El hecho que el CEAS mantenga estos proyectos en sus planes de trabajo no es indicativo de que se realizarán.

Únicamente sirven para llenar la plana en los documentos y proyectos anuales, pero que nunca se aterrizan.

Ahí está el ejemplo de las plantas de Matamoros, Sabinas y San Juan de Sabinas... más de una década y no se echan a andar.

AL TIRO

Siempre que entra una nueva administración, en cualquier nivel de gobierno, se esperan cambios, obras nuevas, inversiones, anuncios de proyectos. Pero casi nunca se escucha que existan proyectos para rescatar los elefantes blancos que van dejando los antecesores.

Las plantas tratadoras de aguas residuales son un ejemplo. Uno en el que siempre están en los programas de trabajo, en el listado de obras prioritarias o en los discursos. Aunque estos nunca se concreten.

TE PUEDE INTERESAR: SIMAS Acuña accederá a un crédito por 30 mdd con NadBank para modernización

Y si no se concretan, no podemos esperar mucho menos que haya sanciones a los funcionarios que no hicieron cumplir los contratos, los funcionarios que posiblemente se beneficiaron de estos proyectos fallidos o los contratistas que se embolsaron un dinero sin terminar lo que empezaron.

Al final, pueden ser plantas tratadoras abandonadas, pero igual es un Metrobús, parques tecnológicos inservibles u obras en obra negra que ya nadie atendió.