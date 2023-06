Los cuatro candidatos a la gubernatura al fin concluyeron sus campañas políticas y se encuentran apostados en la línea de arranque para la jornada electoral.

Suponemos que ellos son conscientes del lugar dentro de la aceptación de los electores y que a uno de ellos le otorgarán la confianza para obtener el puesto y consecuentemente el apoyo ya dentro de los trabajos como gobernador.

Practiquemos la democracia participativa con firmeza, de manera que con la voz y el voto ciudadanos les dé luz para la toma de decisiones. No veamos a la democracia como un desencuentro, veámosla como una plataforma que colabora a fin de que la sociedad viva en armonía para alcanzar los objetivos comunes entre gobernante y ciudadanos y se materialicen los cambios que impulsen su desarrollo.

Para estas elecciones, el presidente López Obrador quiso enviar a Coahuila, aunque pregone que no fue así, a Ricardo Mejía, con la intención de que se apoderara de la gubernatura e impusiera un gobierno ideologizado, pero que mediante una encuesta manipulada dentro de su partido terminó inmolándolo, por lo que por fortuna no se logró que ese personaje arribara. Ahora dice que es lagunero cuando realmente sus últimos 17 años ha llevado puesto el vestuario de un acapulqueño jurándole lealtad al estado de Guerrero, por lo que parte del pueblo de un Torreón que él olvidó, en donde dice que nació, ahora lo rechaza por el desconocimiento de los problemas que aquejan a Coahuila, y últimamente fue rematado con el tiro de gracia y que como tigre lo dejó sin guarida.

Por otro lado, el jugador por Morena, Armando Guadiana, debe ser consciente que su alcance no llega a la gubernatura, pues no es lo mismo administrar su actividad minera y su empresa taurina con la dirección de un estado de tres millones de habitantes que ha transitado en forma pujante como ahora lo es, y mucho menos, lo digo con todo respeto, cuando la naturaleza de su vida le exige una existencia apacible, pues ahí está la demostración en sus andanzas por el estado que muestra un ritmo extremadamente parsimonioso. A todo humano le llega el momento de llevar una vida pacífica.

Ahora bien, el poco apoyo ciudadano que tiene Lenin Pérez y su Unidad Democrática de Coahuila (UDC), ha disminuido aún más sin el apareamiento que tenía con el Partido Verde y con riesgo de que ni para las prerrogativas alcance el porcentaje de votos. Tome en cuenta que el tiempo que gozó como propietario de ese partido ya lo disfrutó.

Entre tanto, es clara la realidad que Manolo Jiménez ha tenido todo este tiempo de proselitismo un apoyo generalizado para conseguir la gubernatura, pues vieron en él la capacidad para direccionar a Coahuila al siguiente nivel, como lo hizo con Saltillo, que como alcalde trabajó con visión de futuro, cuyos resultado los estamos viviendo los que fueron avalados por organismos nacionales e internacionales, por lo que el platillo en la balanza de las preferencias ahora pesa.

No se provoquen inconsistencias con el fin de violentar acciones que judicialicen los resultados de la elección con el objeto de demostrar un triunfo inexistente, pues es pública y notoria la medición de las preferencias de los candidatos, acéptense los datos finales de la jornada electoral, eso da integridad y abona a la democracia.

Pasadas las elecciones, todos los coahuilenses debemos estar unidos con el nuevo gobernador y trabajar con dignidad frente a un Presidente autócrata, enfrentemos sus intenciones de descalificación con los que no piensan como él que dice que no son iguales como los pasados gobiernos, claro que no, los actuales son peores, pues sigue la corrupción, la impunidad, la inseguridad, los acuerdos debajo de la mesa. Aquí aplica la frase atribuida a Juárez que dice: Para los amigos, justicia y gracia. Para los enemigos solo justicia.

Elijamos al próximo gobernador, sepámoslo escoger y ayudémosle a remar a fin de que en la travesía naveguemos seguros en una barca que nos conduzca a la superación, pues eso a todos nos favorecerá.

Se lo digo EN SERIO.

franciscoaguirreperales@gmail.com

@aguirreperalesf